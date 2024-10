Manchester United se sépare de Sir Alex Ferguson

Entre 1986 et 2013, Sir Alex Ferguson (82 ans) a mené Manchester United d’une main de maître, remportant 38 titres toutes compétitions confondues. Depuis son départ, les pensionnaires d’Old Trafford ont d’ailleurs les plus grandes difficultés à le remplacer. De son côté, l’Écossais est toujours lié au club anglais, puisqu’il a conservé un titre d’ambassadeur mondial et de dirigeant (administrateur au Conseil d’administration) au sein de MU. Rémunéré pour ses missions, Fergie va pourtant être mis de côté.

The Athletic révèle ce mardi qu’Ineos, nouveau copropriétaire de l’écurie britannique, souhaite réduire encore et toujours les coûts. Pour cette raison, Sir Jim Ratcliffe et ses équipes ont décidé de mettre un terme à l’accord annuel de plusieurs millions d’euros qui liait les Red Devils et Sir Alex Ferguson. Ce dernier a été mis au courant et il a très bien pris la nouvelle. The Athletic précise qu’il restera directeur non exécutif du club (il ne sera pas rémunéré, ndlr) et qu’il sera le bienvenu pour assister aux matches des Mancuniens.