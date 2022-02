Man City : Ruben Dias évoque son avenir

En une saison et demie, Ruben Dias (24 ans) fait presque déjà partie des meubles du côté de Manchester City. De là à s'imaginer de très longues années sous le maillot des Skyblues, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2027 ? Interrogé par le quotidien sportif portugais O Jogo, le défenseur central international portugais répond.

«Je ne sais pas encore lire l’avenir… J’ai prolongé mon contrat, je n’ai pas été le seul, le club a signé plusieurs prolongations ces deux dernières années, envoyant un message clair pour son projet. Le football est imprévisible, pour moi comme pour les autres. Je suis heureux d’avoir prolongé et je crois que mes partenaires le sont aussi, mais avec la conscience que le football est question de moment et qu’il faut toujours se réinventer et essayer d’être meilleur», a-t-il lâché.

