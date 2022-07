Mercato : comment Tottenham est en train de se métamorphoser avec Antonio Conte

La suite après cette publicité

Tottenham n'a pas vraiment pour habitude de dépenser sans compter sur le marché des transferts. Il faut croire que cet été 2022 fait figure d'exception. Entre les venues d'Ivan Perisic (libre), Fraser Forster (libre), de Clément Lenglet (prêt), mais surtout d'Yves Bissouma (30 M€) et de Richarlison (70 M€), environ 100 M€ ont déjà été dépensés. Preuve qu'Antonio Conte a pris du poids au sein de l'institution.

En moins d'une saison de présence, il a déjà plus obtenu que José Mourinho et Mauricio Pochettino, deux de ses illustres prédécesseurs, sur une fenêtre de transferts. Il va pouvoir s'envoler en Corée du Sud ce samedi en stage de pré-saison avec 5 recrues à son bord. Et ce n'est pas fini a priori, alors qu'il reste encore un mois de préparation avant le début officiel de la saison. Du jamais vu à Tottenham.

Conte a convaincu Daniel Levy de mettre de l'argent

Fabio Paratici, directeur sportif du club anglais, connaît bien son entraîneur. Comme l'explique le Daily Mail, le duo est parvenu à convaincre Daniel Levy de sortir le chéquier. D'habitude si réticent à mettre de grosses sommes d'argent sur le marché des transferts, le propriétaire du club reconnaît cette fois que le processus engagé par les deux Italiens prend le bon chemin. Conte a tout de même ramené le club en Ligue des Champions.

Pour le volcanique entraîneur, c'est une forme de récompense d'obtenir une équipe encore plus compétitive pour la saison à venir, et améliorer encore un peu plus les résultats. Levy sait de quoi est capable l'ancien de Chelsea. C'est d'ailleurs à cause du mercato qu'il avait claqué la porte des Blues. Il n'avait pas hésité non plus cette saison à menacer de partir s'il n’obtenait pas ce qu'il voulait. Un avertissement entendu en haut lieu visiblement.