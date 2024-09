Manchester United : Marcus Rashford part encore au clash avec Erik ten Hag

S’il y a bien un joueur qui fait couler beaucoup d’encre en Angleterre, c’est bien Marcus Rashford. Après un début de saison plutôt décevant durant lequel il est resté muet lors des quatre premières sorties de Manchester United, le natif de Wythenshawe n’a pas vraiment brillé sur les premiers matchs disputés. Son état de forme n’était pas rassurant et les critiques avaient fusé très rapidement dans les tabloïds britanniques. Néanmoins, l’international des Three Lions avait réussi à bien rebondir. D’abord contre Southampton en Premier League où il a inscrit son premier but de la saison puis quelques jours plus tard en League Cup dans la victoire face à Barnsley (7-0) au cours de laquelle Marcus Rashford a été l’auteur d’un doublé accompagné d’une passe décisive. Alors même qu’il revenait en force, l’attaquant de 26 ans a redisparu des radars sans réelle explication.

Encore récemment, l’entraîneur Erik ten Hag s’était lancé dans des propos plutôt curieux au sujet de son joueur : «Il a peut-être besoin d’aide, mais au bout du compte, ça doit venir de lui. Il doit remettre sa vie sur les bons rails, il doit aussi améliorer son attitude à l’entraînement et en match. Lorsqu’il se comportera avec plus de professionnalisme, il performera, car c’est un joueur de grande classe». Dans la victoire (3-0) de Manchester United en Premier League à Southampton, Marcus Rashford a mis fin à une série de 13 matchs sans marquer un but. Lors du match contre Barnsley, il a joué avec le sourire pour la première fois depuis une éternité. Marcus Rashford aurait pu créer une nouvelle dynamique à partir de ces deux rencontres précises. Malheureusement, rien n’est aussi simple sous Ten Hag. Au lieu de se rendre à Crystal Palace - théâtre de la pire performance mancunienne la saison dernière - avec un Rashford en pleine renaissance en tête de l’attaque, Erik Ten Hag a choisi de le laisser sur le banc.

Une lueur d’espoir pour une humiliation publique

Capable du meilleur comme du pire, mais toujours aussi irrégulier malgré ses 26 ans, Marcus Rashford a bien du mal à comprendre ce qui lui est reproché. L’hygiène de vie et le professionnalisme du joueur ont récemment été remis en cause pour expliquer son cas : «Je pense qu’il a toujours su, et tous les joueurs le savent, quand ton hygiène de vie n’est pas bonne, tu ne peux pas performer. Marcus Rashford sait comment rebondir après un coup de moins bien. Il sait comment gérer sa carrière, ses performances. Il a repris le contrôle sur ça et il est sur le chemin du retour. Il a très bien commencé la saison et il va continuer de progresser», a néanmoins relativisé l’ancien entraîneur de l’Ajax. Cette curieuse gestion contre Crystal Palace a été un nouvel exemple des décisions déroutantes de Ten Hag qui empêchent tout progrès réel, et Marcus Rashford avait toutes les raisons d’avoir l’air aussi frustré et perdu sur le banc durant la rencontre, comme les caméras de télévision l’ont montré. Si le Britannique a pu avoir des problèmes personnels la saison dernière, il a tout fait pour envoyer un message à son entraîneur sur le terrain avec succès. En vain à première vue.

Marcus Rashford n’est pas la première victime de l’attitude paradoxale d’Erik ten Hag, et il ne sera pas la dernière. Le Néerlandais a également laissé entendre qu’il voulait donner un nouveau départ à Jadon Sancho après avoir enterré leur querelle de longue date, pour finalement exclure l’ailier de ses plans en début de saison et finalement donner le feu vert à son départ vers Chelsea. On peut également souligner le passif avec l’attaquant brésilien Antony qui a été victime des messages contradictoires et contre-productifs d’Erik ten Hag chez les Red Devils : «Il y a déjà des spéculations, les fameux experts… En tant que personne, ce n’est pas correct de créer des spéculations sans connaître la situation. Il n’y a aucun rapport avec la discipline. Je suis très content de Marcus. De ses efforts défensifs et de son rendement offensif. En ce moment, il marque. C’était juste une question de rotation», a assuré le manager des Red Devils au micro de Sky Sports. Pas de problème, ni de souci avec Marcus Rashford ? En tout cas, l’attitude de l’entraîneur de 54 ans n’aide pas à instaurer de la confiance dans un vestiaire.