Monaco : Youssouf Fofana va s’expliquer avec Eliesse Ben Seghir

Au terme d’un choc pour le haut de tableau, dimanche en fin d’après-midi, l’AS Monaco est allé chercher la victoire à Brest pour ravir la deuxième place à leurs adversaires du jour. Une superbe opération au classement mais qui ne s’est pas forcément déroulée comme prévue pour le club de la Principauté. En effet, au terme d’une fin de rencontre improbable dans le Finistère, les Monégasques ont fini la rencontre à neuf suite aux expulsions d’Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo. Le premier cité a été invité à quitter la pelouse pour avoir attrapé Hugo Magnetti par la gorge. Un geste qui n’a pas plu à Youssouf Fofana, le capitaine asémiste, qui a promis d’avoir une discussion à ce sujet avec son jeune coéquipier.

«Ouais, on est l’équipe la plus expérimentée mais c’est l’un des plus jeunes qui se fait expulser, a rappelé l’international français au micro de Prime Vidéo. Heureusement que cela ne nous coûte pas la victoire, on est resté solides. Il y aura une petite remontrance par rapport à ça. Je vais lui dire des mots qui vont rentrer dans la tête et qui seront efficaces. Sans le mettre dedans, car je pense qu’il est quand même affecté parce qu’il joue moins. Être expulsé en cinq minutes, je pense que deux-trois mots suffiront et qu’il reviendra pour nous fera gagner des matches.»