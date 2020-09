Le nouveau maillot third totalement inattendu de Manchester United

Les designers des maillots de foot sont souvent obligés de rester dans le classique pour les tuniques domiciles et extérieures. Mais le kit third, celui qui est utilisé en Coupe d'Europe, permet beaucoup plus de fantaisie et de créativité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe d'Adidas s'est littéralement lâchée avec celui de Manchester United.

Les Red Devils dévoilent ce mardi une troisième tunique rayée blanche et noire totalement inédite qui risque d'en dérouter plus d'un. Un maillot inattendu et même déroutant que porteront Paul Pogba et les siens en Ligue des Champions même si une histoire se cache comme souvent derrière cette ligne intrigante. « La toute première tenue de rechange du club était à rayures. Ce maillot Third de Manchester United célèbre les 110 ans de rayures à Old Trafford », peut-on lire sur le communiqué fourni par l'équipementier allemand. Si le logo du sponsor principal n'a pas été modifié et qu'il s'intègre parfaitement au coeur du maillot, le logo Adidas ainsi que le celui de Manchester United sont en rouge.

