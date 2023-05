Le TFC très chaud sur une ancienne pépite du Real Madrid !

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Coupe de France, 13e de Ligue 1, le TFC aurait forcément signé pour ce bilan en début de saison, lui qui était promu et clairement un candidat au maintien. Résultat, fort d’une politique de recrutement ambitieuse et diaboliquement efficace, le club de la Ville Rose s’est qualifié pour la Ligue Europa et nourrit déjà de grandes ambitions pour la saison prochaine, même s’il va falloir résister au mercato estival et aux nombreuses convoitises que vont susciter les meilleurs joueurs du club, à commencer par Branco van den Boomen en fin de contrat cet été et qui a peu de chances de prolonger.

Il n’empêche, Damien Comolli est déjà à pied d’œuvre pour dénicher quelques pépites à moindre coût. Selon nos informations, ce dernier craque littéralement pour Cesar Gelabert. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce milieu offensif espagnol, champion d’Europe U17 avec la Roja (il avait été l’auteur de deux passes décisives en finale face à l’Angleterre) et l’une des plus belles pépites de la Fábrica, l’académie de la jeunesse du Real Madrid en 2020, avait vu sa progression stoppée nette par de terribles blessures (deux ruptures des ligaments croisés). Il avait finalement quitté libre le club Merengue en 2021. Et cette saison, le milieu offensif de 22 ans, qui affolait la plupart des grands clubs européens (Dortmund, Manchester United, Arsenal, OL) a retrouvé ses sensations en deuxième division du côté du CD Mirandès club de milieu de tableau. Avec 2 buts et 4 passes décisives en 23 matches de championnat, Cesar Gelabert (1m82) refait parler de lui grâce à ses gestes techniques et sa vision du jeu. En fin de bail au 30 juin 2023, le profil de l’ancienne pépite du Real Madrid plaît beaucoup au TFC qui pourrait se laisser tenter.

À lire

Manchester United a entamé des discussions pour Kim Min-jae