Le PSG sort du silence face aux accusations contre Nasser Al-Khelaïfi

C’est peu de dire que certains avaient coché la date sur leur calendrier. Hier soir, France 2 diffusait son nouveau numéro de «Complément d’enquête», intitulé "Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG", et consacré au patron du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group, Nasser al-Khelaïfi. Ce documentaire visait à faire lumière sur les méthodes de NAK, mais aussi sur la trajectoire de cet homme issu d’une famille très modeste, devenu l’une des personnalités les plus influentes du foot mondial et l’un des proches de la branche familiale de l’émir du Qatar.

Si l’émission a réuni plus de 718 000 téléspectateurs, un record cette saison pour «Complément d’enquête», beaucoup ont exprimé leur frustration après visionnage, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi les moments les plus marquants du programme, on retiendra tout de même la colère noire de Nasser al-Khelaïfi contre John Textor et Joseph Oughourlian lors d’une visioconférence entre présidents de Ligue 1, les révélations sur l’armée numérique du PSG, celles de l’ancien majordome du Qatari, et enfin le témoignage de Véronique Rabiot depuis le traditionnel fauteuil rouge de l’émission.

Nasser al-Khelaïfi va recourir à la justice

Mais la diffusion de ce programme ne devrait pas rester sans conséquences. Par le biais de son porte-parole, Nasser al-Khelaïfi a réagi ce vendredi, estimant que le résultat de cette enquête était orienté du début à la fin : «après neuf mois d’enquête, le programme ne s’est finalement résumé qu’à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d’individus non crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien», indique le porte-parole de NAK dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine.» Vous l’aurez compris, la diffusion de ce sujet devrait trouver un prolongement sur le terrain judiciaire, le clan de Nasser al-Khelaïfi se réservant désormais le droit de réagir à ces accusations jugées diffamatoires. Pour information, le patron parisien n’avait pas souhaité s’exprimer lors du tournage, même s’il avait reçu l’équipe de France Télévisions à Doha.