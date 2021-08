Trophée Gamper : les compositions de FC Barcelone - Juventus

Alors que le contexte barcelonais est perturbé par le départ annoncé de Lionel Messi, un match de prestige a lieu ce soir entre le FC Barcelone et la Juventus. A domicile, les Catalans optent pour un 4-3-3 avec Neto dans les buts derrière Sergino Dest, Ronald Araujo, Gerard Piqué et Jordi Alba. Yusuf Demir et Sergi Roberto accompagnent Sergio Busquets dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif est constitué d'Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Memphis Depay

De son côté, la Juventus s'articule dans un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Daniele Rugani et Alex Sandro prennent place. Positionné en sentinelle, Aaron Ramsey est accompagné par Rodrigo Bentancur et Federico Bernardeschi. Enfin, Juan Cuadrado et Cristiano Ronaldo sont alignés aux côtés d'Alvaro Morata en attaque.

Les compositions

FC Barcelone : Neto – Dest, Araujo, Piqué, Alba – Demir, Busquets, Roberto – Griezmann, Braithwaite, Memphis

Juventus : Szczesny – De Sciglio, De Ligt, Rugani, Sandro – Bentancur, Ramsey, Bernardeschi – Cuadrado, Morata, Ronaldo