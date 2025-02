OL : les mots forts de Lucas Perri

Ce vendredi, Lucas Perri (27 ans) s’est présenté en conférence de presse. Passé de doublure d’Anthony Lopes à gardien titulaire en moins d’un an, le Brésilien est très heureux entre Rhône et Saône.

«Cela fait un an que je suis ici. J’ai appris une nouvelle langue et à vivre dans une nouvelle ville, très belle. C’est un endroit incroyable. J’ai vécu des moments très spéciaux. J’espère que cette aventure va continuer. Je suis fier d’être ici et de jouer pour ce blason.» De quoi tordre le cou aux rumeurs l’envoyant à Newcastle.