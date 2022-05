Karim Benzema élu joueur de la saison en Ligue des Champions

L’UEFA a annoncé ce mardi que l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema était élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2021/22. Le panel d’observateurs techniques de l’UEFA a nommé le Français de 34 ans qui a remporté la compétition samedi face à Liverpool au Stade de France (0-1), sa cinquième Ligue des Champions avec les Merengues.

L’attaquant madrilène a terminé également meilleur buteur de la saison en C1 avec 15 buts inscrit en 12 matches, ainsi que deux passes décisives. L’international tricolore s’était notamment illustré en huitièmes et en quarts de finale en inscrivant deux triplés contre le PSG et Chelsea.

