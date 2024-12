La stratégie de Vinicius Jr pour saigner le Real Madrid

Jour après jour, Vinicius Jr confirme qu’il est la grande star du Real Madrid. Si Jude Bellingham revient très bien après un début de saison un peu compliqué, que Kylian Mbappé commence enfin à montrer son meilleur visage et que Rodrygo est toujours aussi fiable, c’est l’ancien de Flamengo qui est considéré comme le leader offensif de l’équipe est qui est, de loin, le plus plébiscité par les médias et par les fans.

Seulement, ces derniers mois, les rumeurs évoquant un intérêt très prononcé de l’Arabie saoudite créent quelques frayeurs aux Madrilènes. Même s’il est vrai que le principal concerné ne manque aucune opportunité d’affirmer son amour pour les couleurs merengues dès qu’il s’exprime en public, les médias espagnols ont bien précisé que l’idée de filer en Arabie saoudite contre un contrat plus que juteux n’a pas été écartée par Vinicius Jr.

Une question de timing

Le média Relevo en dit un peu plus sur les coulisses des négociations entre le Real Madrid et le Brésilien pour cette prolongation. L’été dernier, le joueur avait ainsi décidé de dire non à la première proposition du Real Madrid. Et pour cause, il estimait que le timing n’était pas idéal. Il attendait notamment le Ballon d’Or, qu’il pensait gagner, pour être en position de force dans les négociations et avoir un atout de poids pour soutirer un meilleur salaire à la direction madrilène.

Et même s’il n’a pas remporté ce Ballon d’Or, Vinicius Jr semble avoir eu raison de jouer la montre, puisqu’il a gagné le prix FIFA-The Best du meilleur joueur du monde en 2024 et surtout, il a continué de répondre présent dans les gros matchs du Real Madrid sur cette première partie de saison, confirmant qu’il est bel et bien le joueur le plus différentiel de l’équipe. Le temps lui a donc donné raison, et la star de la Canarinha, qui s’avère bien supérieure à Mbappé pour l’instant, a ajouté des cordes à son arc pour pouvoir gratter le meilleur contrat possible quand les négociations reprendront.