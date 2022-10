Crampons PUMA : la nouvelle paire de Future NJR Rare pour Neymar en édition limitée

PUMA a lancé un nouveau coloris pour sa paire de Future NJR Rare dédiée à Neymar Jr, l'attaquant du PSG, en édition limitée.

Des nouveaux joujoux pour Neymar Jr. Équipementier de l'attaquant brésilien du PSG, PUMA a dévoilé un nouveau modèle de sa Future, à savoir la 1.4 NJR Rare du même nom. Dans son communiqué, la marque allemande évoque une « déclaration d'audace, avec une couleur inspirée de métaux rares et avec toute la technologie PUMA de l'ère spatiale pour la soutenir. »

Un gris argenté

À dominante grise (Silver, Platinum Grey), cette paire se démarque par la différence de couleurs entre chaque chaussure. La droite est composée de lacets rouges, avec un logo PUMA de la même couleur, alors que du côté gauche, la marque au félin a opté pour du bleu en suivant le même schéma.

« Plus adaptable et confortable que jamais, la FUTURE est synonyme d'innovation et repousse les limites de la technologie pour les joueurs qui adaptent le jeu à leur vision et à leurs compétences. Avec la FUTURE, plus besoin de lacer ses chaussures pour être à l'aise. La technologie FUZIONFIT+ de deuxième génération s'adapte à la forme de ton pied pour te donner l'équilibre parfait entre soutien et flexibilité dans chacune des zones clés, de quoi assurer une tenue et des performances optimales, avec ou sans lacets », rappelle PUMA, qui aime rappeler être le seul équipementier à jouir d'une telle technologie.

Confort et sensations au rendez-vous

L'équilibre idéal entre compression, confort et résistance est lui rendu possible grâce au maillage FUZIONFIT+, qui offre à son utilisateur la sensation de bénéficier d'une seconde peau au niveau des pieds. Pour ce qui est de l'aspect technique, les Advanced Creator Zones, « conçues pour améliorer l'adhérence du ballon et apporter de la souplesse à l'avant-pied, élément essentiel pour un contrôle et un toucher optimums, lors des dribbles, des passes et en phase de finition », apportent un vrai plus à cette paire. La texture adhérente est une assistance précieuse pour mieux contrôler le cuir.

La star brésilienne, Neymar, devrait arborer cette nouvelle paire de crampons dès ce mardi (21 heures), lors de la réception du Maccabi Haïfa en Ligue des champions (5ème journée de la phase de poules).

