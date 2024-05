L’OM met un énorme coup de pression à l’Atalanta

L’Olympique de Marseille a été au rendez-vous. Hier soir, les Phocéens, qui n’étaient pas favoris au coup d’envoi de la 1/2 finale aller de l’UEFA Europa League, ont su tenir tête à l’Atalanta. Malgré un but encaissé par l’inévitable Gianluca Scamacca, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont su répondre grâce à Chancel Mbemba, qui a permis aux siens d’égaliser (1-1). Les Marseillais auraient même pu marquer plus de buts avec un peu plus de précision dans le dernier geste. Après la rencontre, Jean-Louis Gasset était à la fois content de ses troupes, et frustré car son équipe aurait pu espérer mieux.

Jean-Louis Gasset y croit

«Un petit goût amer. Conscient d’avoir fait le match qu’il fallait contre une bonne équipe, mais on dit souvent que les matchs se jouent sur des détails, je pense que les deux ou trois détails étaient en notre faveur (…) Heureusement, on est à la mi-temps d’un match, on est à un partout, on a eu des occasions, on a eu une barre, on a eu un but refusé, donc ça laisse quand même beaucoup d’espoirs. On sait qu’il nous faudra aller faire un grand match sur un terrain difficile et contre une très bonne équipe, on l’a vu ce soir, mais même quand on a été mené 1 à 0, j’ai senti que les joueurs se sont révoltés, parce qu’on était un petit peu timides techniquement en première mi-temps. On a de suite rectifié le tir et après on a fait jeu égal avec eux.»

De quoi donner des motifs d’espoir pour le retour jeudi prochain à Bergame. «J’ai dit dans le vestiaire, parce qu’il y en avait quelques-uns qui avaient la tête un peu basse, qu’on était "à la mi-temps". On est à la mi-temps d’un match, on a une semaine pour bien le préparer. On a vu et on sait ce qu’il faut faire, donc il faudra aller le faire à l’extérieur. On a essayé ce soir et il nous a manqué ce petit truc en plus qui pouvait nous faire gagner 2-1. Donc beaucoup d’espoirs oui.» Pour faire tomber la Dea chez elle, l’OM devra s’appuyer sur ce qui a marché hier soir à domicile.

Le vestiaire est à fond

«Il faudra maintenir l’aspect défensif parce qu’on a très bien défendu. Et mieux négocier les balles de contre que l’on a jouées, que l’on a eues ce soir, où on aurait pu faire encore plus mal. On aurait pu marquer un ou deux buts s’il y avait eu la passe juste ou un hors-jeu de 40 centimètres. Ce sont tous ces petits détails qui font qu’il faudra faire le match parfait là-bas pour se qualifier. Mais ça vaut le coup.» Leonardo Balerdi est du même avis. Ses propos sont relayés par Le Phocéen. «Bien sûr qu’on a eu beaucoup de chances de marquer, qu’on pouvait faire mieux, qu’on pouvait avoir la victoire. Mais on est positif. C’est comme ça. Après, un match à domicile, c’est pas mal. Maintenant, il faut chercher la victoire là-bas.»

Quand un journaliste lui a demandé s’il est confiant, le défenseur a été clair : « oui, à 100%». Puis il a développé : «tout. L’envie qu’on a eue, l’attitude qu’on a montrée et aussi je pense qu’on était aujourd’hui supérieur donc on va essayer de faire ça là-bas (…) Il y avait des joueurs qui n’étaient pas contents parce qu’on a eu, comme je t’ai dit, les occasions, on peut gagner ce match mais il faut rester positifs parce qu’on va le faire.» Le buteur du soir, Chancel Mbemba est également optimiste. «Demain, le boulot recommence parce qu’on sait très bien que tout reste à faire là-bas pour aller en finale. Tout est possible dans le football. Nous, on y croit, on va travailler.» La meilleure façon de préparer cette 1/2 finale retour qui promet d’être palpitante. L’Atalanta est prévenue !