Les mots forts de Giorgio Chiellini sur Cristiano Ronaldo

Désormais du côté d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo manque probablement à beaucoup de monde en Europe. Après son passage légendaire au Real Madrid, la star portugaise avait fait les beaux jours de la Juventus. Et son capitaine Giorgio Chiellini, à la retraite désormais, garde une image très positive du quintuple Ballon d’Or. «C’était un honneur d’avoir été capitaine de la Juventus aux côtés de Cristiano Ronaldo. C’était une opportunité unique. Je dois l’admirer car il a toujours été bon dans le groupe. Il n’est pas comme les autres ! Il n’est jamais absent lorsque cela est nécessaire, pas même lors des dîners d’équipe», a-t-il déclaré dans le podcast The BSMT avant d’enchaîner.

«Cristiano est quelqu’un de respectueux et presque obsessionnel dans la façon dont il prend soin de son corps et se prépare aux matchs. Il veut marquer et il veut gagner. J’ai été impressionné par sa personnalité dans les matchs les plus compliqués. Il avait une folle envie de faire des vagues et voulait montrer qu’il était plus fort que tout le Real Madrid» Des mots forts qui confirment la personnalité impressionnante CR7.