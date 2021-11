Prêts pour un nouvel épisode de Culture FUT ? Dans ce cinquième volet présenté, comme toujours, par Antoine et Théo, vous apprendrez à quoi sert un boost dans Fifa Ultimate Team, le mode de jeu phare du plus célèbre jeu vidéo de simulation de football, FIFA 22. Plus les semaines défilent, plus vous allez devenir incollables à ce sujet. FUT n'aura bientôt plus de secrets pour vous.

