FIFA 22 : voici la meilleure team pour débuter à FUT

Jamais deux sans trois ! Ces derniers jours, Théo et Antoine vous ont d'abord donné 5 bonnes raisons de jouer à Fifa Ultimate Team du plus célèbre jeu de football, vidéo FIFA 22, avant de vous donner toutes les clés en main pour devenir un véritable boss de ce mode de jeu. Voici un nouvel épisode de Culture FUT, dans lequel vous aurez apprendrez comment créer la meilleure team possible à moindre coût pour parfaitement démarrer l'aventure. Le XI de départ vaut le détour !

La suite après cette publicité