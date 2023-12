LdC, Lens-Séville : les Andalous s’opposent à l’interdiction de déplacement de leurs supporters

Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, un arrêté pour interdire le déplacement des fans espagnols cette semaine au Stade Bollaert du RC Lens a été prononcé. Une annonce confirmée sur le média Brut et trois jours avant le déplacement du Séville FC chez les Sang et Or, dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. Rapidement après cette annonce, le club sévillan a publié un communiqué en informant n’avoir reçu « aucune communication officielle de la part des autorités françaises ou de l’UEFA à ce sujet, bien qu’elle comprenne que le gouvernement français est déterminé à mettre en œuvre la mesure», est-il d’abord précisé.

Le Séville FC ajoute également qu’il« s’oppose à cette mesure car il considère qu’elle porte préjudice à ses supporters en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées. Le Séville FC fait des démarches auprès du gouvernement espagnol pour tenter de faire en sorte que cette interdiction ne soit pas appliquée, car de nombreux supporters ont déjà confirmé leur vol et leur voyage en France. Le Séville FC estime que cette mesure sera préjudiciable à ses supporters et créera un dangereux précédent en termes de déplacements des supporters». Le message est passé.