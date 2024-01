JT Foot Mercato : le PSG sur tous les fronts

Le PSG prospecte à tout va

Les décideurs du PSG ont une idée en tête en cas de départ de Nordi Mukiele. Dans les négociations avec le Bayern Munich pour le Français, les dirigeants du club tentent de convaincre leurs homologues allemands de lâcher Josuha Kimmich en échange. Mais le club bavarois devrait fermer la porte à un départ de sa star cet hiver. Après la blessure de Milan Skriniar, le club de la capitale veut un défenseur. Selon nos informations, il y a bien eu une approche pour le Lensois Kevin Danso, via des intermédiaires, mais le RC Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable. Au-delà de ça, le PSG a plusieurs noms en tête, des dossiers déjà travaillés par le passé qui pourraient être activés en janvier. On pense par exemple à Leny Yoro, le grand espoir du LOSC, ou Jean-Clair Todibo, de l’OGC Nice, courtisé par le gratin du football anglais. D’autres pistes ont été relayées par la presse européenne ces derniers jours, comme Antonio Silva de Benfica, Gonçalo Inacio du Sporting ou encore Raphaël Varane à la peine à Manchester United. Ce qui est certain, c’est que le PSG recherche activement un nouveau défenseur central et un latéral droit sur ce mercato hivernal. Au milieu de terrain, Bruno Guimarães est espéré, mais sa clause de 115 M€ pourrait poser problème. Toujours dans le sens des arrivées, Allen Obando a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Jeune attaquant équatorien de 17 ans, il est en train de se révéler sous les couleurs du SC Barcelona, club de première division équatorienne. Et comme l’a confié le président du club, le PSG est très intéressé par ses services.

Salah vers la Saudi Pro League ?

Actuellement avec l’Égypte avant de démarrer la CAN, Mohamed Salah serait sur le départ de Liverpool. Alors que son contrat expire en 2025, l’attaquant de 31 ans pourrait filer en Arabie saoudite l’été prochain selon le Daily Mirror. D’après le tabloïd, le club d’Al-Hilal serait très sérieux dans ce dossier. L’été dernier déjà, il était question d’un départ de Salah vers la Saudi Pro League, mais le principal concerné avait fait le choix de rester. Reste à savoir ce qu’il décidera l’été prochain…

Les officiels du jour

Le Brésil est proche d’annoncer son nouveau sélectionneur. Après le refus de Carlo Ancelotti, qui a prolongé au Real Madrid, et le renvoi de son intérimaire Fernando Diniz, la Seleção va prochainement nommer Dorival Junior pour le remplacer. Comme annoncé par São Paulo ce dimanche, le technicien de 63 ans a quitté ses fonctions au club pour récupérer le poste à la tête de la Canarinha. Ilaix Moriba se relance à Getafe. Milieu de terrain prometteur au FC Barcelone, il n’avait pas été à la hauteur des attentes et avait filé du côté du RB Leipzig, en 2021. Mais l’international guinéen n’a pas joué la moindre minute cette saison et était pressenti pour revenir en Liga cet hiver. C’est maintenant chose faite puisque Getafe vient d’annoncer son arrivée en prêt jusqu’à la fin de la saison. Fabian Schär prolonge à Newcastle. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le défenseur suisse de 32 ans a prolongé son bail d’un an avec les Magpies. Il a signé un nouveau bail jusqu’en 2025 a indiqué le club anglais. L’Olympique de Marseille enregistre sa première recrue hivernale ! Le club phocéen a annoncé l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le montant de celle-ci n’a pas été précisé. Ce renfort intervient alors que l’OM est décimé au milieu de terrain avec les participations à la CAN de Pape Gueye, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit et la longue blessure de Valentin Rongier. Écarté par Besiktas depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain camerounais vient ainsi apporter une solution supplémentaire à Gennaro Gattuso dans ce secteur de jeu. Onana connait déjà la Ligue 1 après des passages aux Girondins de Bordeaux ou encore au RC Lens, et répond aux critères exigés par la direction phocéenne.