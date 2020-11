PSG - Rennes : les notes du match

A l'occasion de la dixième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais au Parc des Princes. Un choc que le champion de France disputera après avoir rendu les armes mercredi en Ligue des champions face à Leipzig (2-1). Pour ne rien arranger à la situation, Thomas Tuchel voit son infirmerie se remplir encore un peu plus chaque semaine. Ainsi Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia ont rejoint Neymar, Mbappé, Verratti, Draxler ou encore Icardi. Côté breton, on espérait réagir après la gifle reçue en Ligue des champions face à Chelsea (3-0).

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, le PSG se présentait en 4-3-3 avec les titularisations notamment de Thilo Kehrer, Leandro Paredes et de Marquinhos en charnière centrale. Julien Stéphan optait également pour un 4-3-3 avec le trio Doku, Guirassy, Gboho en attaque. Alors que l'entame s'avérait poussive, le PSG ouvrait le score sur sa première frappe cadrée. Suite à un pressing de Gueye et Di Maria, le ballon revenait sur Moïse Kean dont la frappe ne laissait aucune chance à Gomis (1-0, 11e).

Angel Di Maria claque un doublé

Le champion de France manquait le break trois minutes plus tard par Di Maria dont la volée heurtait le montant de Gomis (14e). Le champion de France réalisait le break sept minutes plus tard. Herrera lançait dans la profondeur Di Maria dont le piqué ajustait Gomis (2-0, 21e). Le Stade Rennais montrait le bout de son nez juste avant la demi-heure de jeu avec une tête de Nzonzi qui rasait le montant de Navas (28e). Juste avant la pause, Gboho réalisait un petit numéro côté droit avant de voir da frappe captée par Navas (43e).

Au retour des vestiaires, le PSG maîtrisait les événements malgré la cascade de blessures (Gueye, Kehrer, Florenzi, Kean). Les hommes de Thomas Tuchel assénaient le coup de grâce sur un ballon récupéré par Dagba qui servait Di Maria. El Fideo voyait sa frappe déviée par Da Silva surprendre Gomis (3-0, 73e). En fin de match, le Stade Rennais tentait de réduire le score mais Guirassy butait sur Navas (77e). Le champion de France déroulait et Rafinha tentait une frappe enroulée bien détournée en corner par Gomis (83e). Grâce à ce huitième succès de la saison, le PSG repoussait à six longueurs son adversaire du soir.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Di Maria (7,5) : impliqué sur le premier but parisien, El Fideo a accompagné le pressing de Gueye, ce qui a permis à Kean d'ouvrir le score (1-0, 11e). L'ailier argentin a vu sa volée heurter le poteau de Gomis sur un service de Florenzi (14e). L'ancien Madrilène n'a pas raté le coche sur le caviar d'Herrera. Son superbe piqué a permis au PSG de réaliser le break (2-0, 21e). Toujours en mouvement, l'international argentin a été très actif sur son côté gauche. Récompensé de sa belle activité par un nouveau but sur un service de Dagba. Sa frappe déviée surprenait Gomis (3-0, 73e). Son 86ème but inscrit sous le maillot du Paris Saint-Germain. Intenable, l'intéressé fut un véritable poison pour la défense bretonne.

PSG

Navas (6) : le portier costaricien n'a quasiment rien eu à faire du match. Concentré, l'ancien Madrilène s'est bien couché sur une frappe de Guirassy (77e) avant de bien boxer un coup-franc tiré par Grenier (82e).

Kehrer (non-noté) : positionné couloir droit, l'international allemand n'a pas été très en vue pendant ses trente premières minutes. L'intéressé quitte ses partenaires sur blessure. Remplacé à la 35e par Bakker (4) qui pour ses premières minutes sur le terrain s'est fait manger par Gboho, heureusement sans conséquence pour son équipe (43e). Moins sollicité par la suite, l'ancien joueur de l'Ajax a tenté de se projeter dans son couloir avec plus ou moins de réussite.

Marquinhos (7) : le capitaine parisien effectuait son grand retour en charnière centrale. Associé à Diallo ce soir, l'international auriverde avait de sacrés clients en face de lui avec Guirassy notamment. Mais l'intéressé a apporté de la sérénité à ses défenseurs par son leadership et ses interventions. Véritable patron de la défense, le numéro cinq parisien a rayonné dans son poste de prédilection. Son pressing sur Truffert amène le troisième but parisien (73e). Une belle copie rendue par le boss parisien.

Diallo (6,5) : régulièrement utilisé en Ligue 1 par Thomas Tuchel, l'ancien joueur du Borusia Dortmund a paru plus à l'aise avec Marquinhos à ses côtés. Sérieux dans son positionnement, il s'est appliqué dans ses interventions et ses relances. Plus tranchant que lors de ses précédents matchs, le défenseur central français s'est même permis le luxe de se projeter vers l'avant à quelques reprises. Enfin une prestation solide du Français ce soir.

Kurzawa (5,5) : l'ancien Monégasque a eu fort à faire avec Gboho dans son couloir. L'intéressé a tenté d'apporter offensivement sans grande réussite dans le premier acte. Il s'est installé couloir droit à la sortie de Kehrer (35e). Son duel avec Doku fut très intense, mais l'intéressé n'a rien lâché. Averti à la 85e pour une faute sur Del Castillo.

Herrera (5,5) : le milieu espagnol a mal démarré sa rencontre en se faisant avertir rapidement pour un vilain tacle sur Da Silva (3e). L'ancien Mancunien s'est vite repris en adressant un caviar pour Di Maria sur le deuxième but parisien (2-0, 21e). Sa qualité dans les transmissions et sa relation avec Paredes et Rafinha furent intéressantes. Il a un peu disparu de la circulation dans le second acte où il a semblé souffrir physiquement.

Paredes (6) : titularisé ce soir dans un milieu à trois, l'international argentin s'est évertué à jouer simple. Ses passes lasers permettent de casser les lignes adverses. Sur le but de Di Maria, son décalage pour Herrera élimine deux joueurs rennais (2-0, 21e). Il a apporté de la solidité au milieu parisien. Très peu de déchets dans ses transmissions ce soir. Une rencontre maîtrisée pour le principal protagoniste.

Gueye (non-noté) : l'international sénégalais est à l'origine de l'ouverture du score parisienne. Son pressing permet à son équipe de récupérer le ballon et à Kean de marquer (1-0, 11e). L'ancien Lillois a quitté prématurément les siens sur blessure. Remplacé à la 13e par Rafinha (6) qui s'est mis au diapason et n'a pas rechigné aux tâches défensives. Sa faculté à conserver le ballon et son aisance technique ont été précieuses pour son équipe ce soir. Sa belle frappe enroulée aurait mérité meilleur sort (83e). Une prestation sérieuse de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Florenzi (5,5) : positionné plus haut dans le couloir droit, l'international transalpin aurait pu se muer en passeur décisif sur la volée de Di Maria qui termine sur le poteau (14e). Discipliné dans son positionnement, l'ancien joueur de l'AS Roma n'a pas pu se distinguer sur le plan offensif dans le premier acte, le jeu penchant clairement à gauche avec Di Maria notamment. Remplacé à la 46e par Dagba (5) qui s'est beaucoup dépensé côté droit. Passeur décisif sur le troisième but parisien marqué par Di Maria (3-0, 73e).

Kean (6,5) : l'attaquant italien n'a pas tardé à se mettre en évidence. Sur son premier ballon, sa frappe tendue ne laisse aucune chance à Gomis et permet aux siens d'ouvrir le score (1-0, 11e). Le joueur qui appartient à Everton a pesé sur la défense bretonne grâce à sa présence dans les duels, sur le plan physique. Sa détermination gêne souvent les défenseurs adverses. Remplacé à la 60e par Danilo Pereira qui a solidifié encore un peu plus l'entrejeu parisien.

Di Maria (7,5) : voir ci-dessus.

Rennes