CAN 2025 : la Fédération sénégalaise sort du silence et flingue les fake news !

À 48 heures d’un huitième de finale capital face au Soudan, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de sortir de sa réserve et de frapper fort. Alors que les Lions de la Teranga réalisent jusque-là une CAN 2025 solide et maîtrisée, certaines rumeurs ont commencé à enfler dans les coulisses, évoquant de supposées tensions entre l’instance fédérale et le sélectionneur national Pape Thiaw. Un timing jugé pour le moins troublant par la fédération, qui y voit une tentative claire de perturber la sérénité du groupe. Dans un communiqué publié depuis Tanger, la FSF dénonce sans détour « la persistance de certaines rumeurs et informations distillées par une partie de la presse, tendant à faire croire à l’existence d’une situation conflictuelle ou de tensions latentes entre l’instance fédérale et l’Entraîneur national ». Une mise au point ferme, qui vise à couper court à ce que l’instance qualifie implicitement de fake news.

Sur le plan sportif pourtant, le Sénégal avance avec autorité dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Deux larges succès contre le Botswana et le Bénin (3-0), puis un match nul sérieux face à la RD Congo (1-1), ont permis aux Lions d’assumer pleinement leur statut de favoris lors de la phase de groupes. Tous les voyants sont au vert, et la FSF tient à ce qu’ils le restent. C’est dans ce contexte qu’ont émergé des bruits de couloir autour d’une supposée contrariété de Pape Thiaw, après la fuite de la composition du onze aligné face au Bénin. Des allégations que la fédération balaie sèchement, estimant que « ces allégations dénuées de tout fondement (…) ont pour seul but de déstabiliser la dynamique positive de notre équipe nationale en pleine compétition ». Pour la FSF, il ne fait aucun doute que ces polémiques sont extérieures au groupe et ne reflètent en rien la réalité vécue au sein de la tanière.

La Fédération tape du poing sur la table

Afin de dissiper toute ambiguïté, l’instance fédérale a tenu à rappeler la nature des relations entre ses dirigeants et le staff technique. Elle insiste notamment sur le lien entre son président, Abdoulaye Fall, et le sélectionneur national, affirmant qu’« au-delà des relations strictement professionnelles et hiérarchiques, le Président de la FSF entretient des liens extrêmement cordiaux et fraternels avec le Sélectionneur national et tous les membres de l’encadrement technique ». Une précision lourde de sens, alors que certaines rumeurs évoquaient aussi des désaccords en amont de la compétition, notamment sur la liste des joueurs ou les contraintes financières imposées par les règlements de la CAF. La FSF assure au contraire qu’une véritable synergie règne au sein de la délégation, laquelle travaille « en parfaite intelligence, dans le respect mutuel et avec une vision commune ».

Plus qu’un simple démenti, ce communiqué prend enfin la forme d’un appel solennel à l’unité nationale. À l’orée de la phase à élimination directe, la fédération martèle que « l’heure n’est ni à la polémique stérile ni à la division », exhortant le peuple sénégalais à faire bloc derrière son équipe. À l’approche du choc face au Soudan, l’instance veut recentrer toutes les énergies sur le terrain et sur l’essentiel : la quête d’un nouveau sacre continental. L’objectif est clair et assumé : « accompagner nos Lions vers la victoire finale et le triomphe au soir du 18 janvier ». À 48 heures du duel face au Soudan, la FSF veut protéger coûte que coûte l’équilibre du groupe et rappeler que le Sénégal avance uni, concentré et déterminé, décidé à ne laisser aucune rumeur venue de l’extérieur fissurer son rêve continental.