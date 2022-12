Saint-Etienne veut signer Faouzi Ghoulam !

22 mai 2022. Faouzi Ghoulam mettait un terme à 8 ans et demi passés au Napoli. Durant cette très longue période, le natif de Saint-Priest-en-Jarez était passé par toutes les émotions avec le club italien. De la découverte de la Serie A, en passant par celle de la Ligue des Champions mais aussi des blessures, trop nombreuses ces 3 dernières saisons (9 titularisations mais 25 entrées en jeu). Libre de tout contrat depuis l'été dernier, le latéral gauche international algérien de 31 ans a fait son retour à la surprise générale à Saint-Etienne son club formateur la semaine dernière.

Pas de contrat en vue de prime abord, mais une envie de se remettre en forme, de se montrer et de prouver à ceux qui pouvaient en douter qu'il n'a rien perdu de ses qualités. Après deux amicaux disputés avec les Verts (victoire 3-1 contre Grenoble avec un but de Ghoulam et défaite contre l'AC Ajaccio), l'ancien Napolitain ne devrait pas être aligné face à Troyes samedi du côté de Besançon. Pour autant, si Laurent Battles bottait en touche il y a quelques jours concernant son avenir, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'ASSE va offrir un contrat au Fennec. Ce dernier n'a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait, mais voir Faouzi Ghoulam boucler la boucle dans le Forez serait un sacré coup du destin pour un joueur qui en a encore largement sous le pied et qui pourrait aider la jeune équipe de l'ASSE, qui va déjà accueillir Gaëtan Charbonnier, à se maintenir en Ligue 2.