Süper Lig : le Beşiktaş inflige la première défaite à Galatasaray !

Le derby du Bosphore entre Beşiktaş et Galatasaray s’est conclu par une victoire de Beşiktaş sur le score de 2-1. Rafa Silva a ouvert le score pour Beşiktaş à la 23ᵉ minute. Malgré l’expulsion de Frankowski à la 36ᵉ minute, Galatasaray a égalisé juste avant la mi-temps grâce à Lucas Torreira. En seconde période, Gedson Fernandes a inscrit le but décisif à la 66ᵉ minute, offrant la victoire à Beşiktaş.

La suite après cette publicité

​Après 28 journées de la Süper Lig turque, Galatasaray domine le championnat avec 71 points, affichant 22 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Fenerbahçe suit en deuxième position avec 65 points en 27 matchs, totalisant 20 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Samsunspor complète le podium avec 51 points en 28 rencontres, grâce à 15 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Quant au Beşiktaş, ils pointent à la 4ème position.