LdN : la Géorgie chute contre l’Albanie, la Slovaquie s’impose sur le fil

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations et quelques minutes avant le choc entre l’équipe de France et la Belgique, deux rencontres étaient programmées, ce lundi, à 18h. Dans la voie B, la Géorgie accueillait l’Albanie. Après une première période accrochée où la bande de Georges Mikautadze ne parvenait pas à faire la différence (0-0), ce sont les Albanais qui ouvraient le score par l’intermédiaire du jeune milieu Kristjan Asllani (1-0, 48e). Solide défensivement, la sélection albanaise conservait finalement ce court mais précieux avantage pour s’offrir une deuxième victoire après celle acquise contre l’Ukraine. La Géorgie reste malgré tout en tête de la poule mais pourrait se faire dépasser par la République tchèque.

De son côté, la Slovaquie a provisoirement récupéré la première place du groupe 1 de la voie C après sa victoire (3-1) contre l’Azerbaïdjan. Profitant d’un but contre son camp de Rahil Mammadov au quart d’heure de jeu, les hommes de Francesco Calzona ont d’abord pris l’avantage (0-1, 15e) avant de concéder l’égalisation juste avant la pause. Dans l’antre de Bakou, Tural Bayramov remettait les deux formations à hauteur (1-1, 38e). Au retour des vestiaires, les Slovaques ont poussé pour tenter de reprendre l’avantage et ont finalement trouvé la faille dans les derniers instants grâce à Lukas Haraslin (1-2, 87e) puis David Duris (1-3, 89e). L’Azerbaïdjan reste à la dernière place et est toujours en quête de son premier point après quatre journées (3 défaites lors des 3 premières rencontres).