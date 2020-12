OGC Nice-OL : les compos probables

La suite après cette publicité

Retrouvailles ce soir (21h) entre Amine Gouiri et son club formateur, l'OL, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Des Lyonnais qui, en cas de victoire, pourraient s'emparer de la tête du classement, en attendant les matches de Lille et du PSG. Côté niçois, l'objectif sera d'enchaîner un deuxième succès en deux rencontres et se rapprocher des places européennes.

Pour cela, Adrian Ursea, successeur désigné de Patrick Viera sur le banc niçois devrait aligner, selon L'Équipe, un 3-4-3 au sein duquel Amine Gouiri tentera de jouer un mauvais tour a son ancien club, entouré d'Alexis Claude-Maurice et du Portugais, Rony Lopes. De son côté, Rudi Garcia devrait reconduire le même onze que face au PSG (4-2-3-1) à l'exception de Thiago Mendes, suspendu et remplacé par un autre Brésilien, Bruno Guimarães.