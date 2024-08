HAC - PSG : la déception d’Etienne Youté Kinkoué

Après avoir longtemps malmené le Paris Saint-Germain, Le Havre a fini par totalement craquer (1-4) face aux hommes de Luis Enrique en ouverture de la première journée de Ligue 1. Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Etienne Youté Kinkoué a fait part de sa déception.

La suite après cette publicité

«On était bien mais on a craqué sur une erreur de marquage et après on a perdu le fil, on a voulu pousser, Casimir a marqué, je ne sais pas pourquoi le but a été refusé. Il y a du positif mais il faut repartir au travail et attaquer la nouvelle semaine avec beaucoup d’envie», a notamment assuré le défenseur havrais.