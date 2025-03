Le PSG met en garde ses supporters avant le Classique !

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillera l’OM, ce dimanche, pour un choc au sommet. Un duel qui s’annonce d’ores et déjà bouillant entre deux rivaux historiques. Conscient des possibles débordements à venir - alors qu’un chant anti-marseillais contenant des insultes homophobes avait été entonné pendant de longues minutes par les supporters parisiens au Parc en octobre dernier - le club de la capitale a décidé de prendre les devants. Ainsi, l’actuel leader de L1 a lancé, ce jeudi, une campagne de sensibilisation intitulée «Supporters supportons» auprès de ses soutiens les plus fidèles. Le club a notamment posté sur X une petite vidéo. «Quand on est supporter, on encourage, on soutient. Sans insulter. Sans exclure. Sans stigmatiser», peut-on notamment lire.

Le PSG a également publié un long message à ses supporters. «Nous le savons tous ce match déchaîne les passions et nos supporters joueront pleinement leur rôle pour pousser l’équipe vers les sommets mais cette énergie et cette rage de vaincre ne peuvent se transformer en haine depuis les tribunes. Parce que le Paris Saint-Germain vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à faire vibrer le Parc avec ferveur, dans l’unique but de soutenir notre équipe. Les chants insultants et discriminants n’ont pas leur place dans notre enceinte». Un peu plus loin, la lettre précise : «contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe». Une très belle initiative afin d’éviter le moindre débordement.