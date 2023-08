Lionel Messi inscrit son premier but en MLS !

11 buts en 9 matchs sous les couleurs de l’Inter Miami. Voici le bilan de Lionel Messi depuis son arrivée. Des chiffres à couper le souffle qui n’illustre sans doute pas assez l’impact de l’Argentin sur son équipe, victorieuse de la Leagues Cup récemment après un parcours parfait. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, La Pulga effectuait ses grands débuts en Major League Soccer (MLS), face au New York RedBull. Et ça s’est bien passé. En effet, l’Inter Miami s’est imposé dans la Big Apple sur le score de 0-2, grâce notamment au premier but en championnat de l’ancienne légende du FC Barcelone (89e). Dans les tous derniers instants de la partie, Lionel Messi trouve un angle de passe merveilleux dans la surface adverse et réalise un une-deux avec Benjamin Cremaschi. L’Argentin n’a plus qu’à pousser le ballon et s’offre ainsi son 11ème but sous sa nouvelle tunique.

Au-delà de sa première réalisation en MLS, Lionel Messi a surtout été l’un des acteurs majeurs de la première victoire de l’Inter Miami depuis le 14 mai dernier. Depuis le succès face au New England Revolution, la franchise de David Beckham n’avait pas remporté la moindre rencontre en championnat, avec un bilan catastrophique de 8 défaites pour 3 nuls lors des 11 derniers matchs. Mais l’Inter Miami va devoir carburer pour remonter au classement. 14èmes (sur 15) de leur conférence en MLS, les coéquipiers de Messi sont encore loin de pouvoir s’assurer une place en Playoffs, comptant 11 points de moins que Chicago, 9ème. Ce qui est sûr, c’est qu’avec le septuple Ballon d’Or dans ses rangs, l’Inter Miami peut se permettre de rêver et de pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes en championnat.