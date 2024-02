Serie A : Naples et Victor Osimhen donnent une leçon à Sassuolo

Dans un match comptant pour la 21e journée de Serie A, Naples se déplaçait sur la pelouse de Sassuolo, ce mercredi soir. D’ores et déjà hors course pour succéder à sa propre couronne, le champion d’Italie en titre, espérait se refaire la cerise face à un adversaire à la lutte pour sa survie dans l’élite italienne et ainsi rester au contact des places européennes. Si la rencontre a très mal débuté pour les hommes de Calzona suite à l’ouverture du score de Racic (17e), ces derniers n’ont pas tardé à rectifier le tir par l’intermédiaire de Rrahmani (29e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Naples 40 26 10 11 7 8 40 30 18 Sassuolo 20 26 -22 5 5 16 32 54

Derrière, le Nigérian a permis au club napolitain de prendre le large en inscrivant un doublé en l’espace de dix minutes (31e, 41e). Au retour des vestiaires, l’ancien buteur des Dogues a ajouté un troisième but à son actif (47e) avant que Kvaratskhelia, auteur d’un doublé, ne participe à la fête (51e, 75e). Mal embarqué, Naples est parvenu à renverser la vapeur pour s’offrir une victoire éclatante (6-1) et mettre fin à une série de trois matchs de rang sans succès en championnat. Au classement, les Partenopei ne sont plus qu’à quatre unités de la 6e place tandis que Sassuolo, battu pour la 5e fois en 6 rencontres, s’enfonce un peu plus dans la zone rouge.