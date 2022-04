JT Foot Mercato : le FC Barcelone en pleine tempête

La suite après cette publicité

Xavi déjà critiqué en tant qu'entraîneur du Barça

Battu par le Rayo Vallecano sur le score de 1 à 0 au Camp Nou ce dimanche, le FC Barcelone a connu sa troisième défaite d'affilée à domicile, une première dans l'histoire du club. Une période difficile pour Xavi, qui voit la presse catalane se montrer plus véhémente ce lundi. Dans son édition du jour, Sport se demande : «Où est le Barça qui a humilié le Real Madrid au Bernabéu ? Où est le Barça qu'était en train de construire Xavi. Ce Barça sans but et très fragile en défense, ce n'est plus possible». Dans un autre article, on évoque aussi la responsabilité des cadres, affirmant que la moitié de l'équipe n'a pas le niveau. Mundo Deportivo y va aussi de son tacle et compare le Barça de Xavi à celui de Ronald Koeman, son prédécesseur...

Les trois clubs finalistes pour s'offrir Erling Haaland

Très proche de la famille Haaland, l'ancien attaquant Jan Åge Fjørtoft a lâché une bombe sur les réseaux sociaux, en révélant les trois clubs finalistes pour s'offrir Erling Haaland cet été. L'ex-international norvégien a fait un point sur la situation du cyborg, et a notamment indiqué que dans ce dossier, c'est bien Manchester City qui est en pole position, et donc le plus proche de s'offrir le numéro 9 de Dortmund. Le Real Madrid, deuxième, reste donc dans la course, contrairement à ce qui avait pu être dit. Enfin, le Bayern, qui est en plein flou concernant Robert Lewandowski et son avenir, est présenté comme l'outsider. Visiblement, Chelsea, le FC Barcelone ou même le PSG, ne sont plus dans la course.

Thomas Tuchel annonce le départ d'Antonio Rüdiger cet été

L'avenir d'Antonio Rüdiger est désormais connu. Thomas Tuchel a annoncé le départ de son défenseur en fin de saison. «La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'une conversation privée. Nous avons tout donné - le club et moi - mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des actions». Le joueur Allemand a refusé une nouvelle offre de prolongation selon Le Telegraph. Comme nous vous l'avions évoqué ce vendredi, le club de la capitale a sorti les grands moyens pour s'attacher les services de l'international allemand (50 sélections, 2 buts), soit l'offre la plus élevée des quatre dont il dispose (Chelsea, PSG, Real Madrid et Juventus Turin). Néanmoins, s'il devait choisir, à offres égales, c'est vers l'Italie et le club de la Vieille Dame qu'il se dirige, selon nos informations.