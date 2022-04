Le PSG a sorti les grands moyens pour Antonio Rüdiger

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel doit rire jaune. Lorsqu'il était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il avait réclamé à Leonardo le recrutement d'Antonio Rüdiger. Le directeur sportif n'avait finalement pas bougé le petit doigt, peu convaincu par cette piste. Tuchel a été finalement satisfait en rejoignant Chelsea, où il a retrouvé le défenseur allemand. Et il en a fait un élément indispensable de sa défense à trois. Parfois raillé pour sa technique rustre et son excès d'engagement, il a fait taire les critiques en enchaînant les prestations de qualité, en Premier League comme en Ligue des Champions.

Dès lors, la situation le concernant a beaucoup changé dans l'esprit de nombreux directeurs sportifs. Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus Turin, Antonio Rüdiger dispose d'un avantage énorme, il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Comme nous vous l'avions révélé, le Paris Saint-Germain s'est véritablement penché sur son cas depuis plusieurs mois. Et selon nos informations, l'offre parisienne est toujours valable.

Une préférence pour l'Italie

Le PSG a formulé une proposition salariale très intéressante au joueur de 29 ans, qui ne l'a pas écartée. Il compte également une offre de Chelsea, qui ne colle pas à ses demandes, une offre du Real Madrid et une offre de la Juventus Turin. Celle du PSG est la plus grande, celle du Real la plus petite. Le joueur a toutes les cartes en main mais il souhaite attendre encore un peu avant de se prononcer.

Du côté de l'Espagne, on le présente déjà comme une recrue attendue pour cet été, il fait la couverture du journal As en compagnie de Mbappé et Tchouaméni. Mais, toujours selon nos informations, s'il devait choisir, à offres égales, c'est vers l'Italie et la Juventus Turin qu'il se dirigerait. La bataille entre ces cadors du mercato va encore s'intensifier dans les semaines à venir.