Mercato : le PSG a fait sa proposition à Antonio Rüdiger, mais...

Comme la plupart des joueurs en fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger est un homme très convoité. Avec un bail qui se termine donc à la fin de la saison avec Chelsea, où il évolue depuis juillet 2017 et son arrivée en provenance de l'AS Roma, le défenseur allemand est notamment au cœur d'une bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, tandis que le Bayern Munich a un temps été sur le coup. Les deux écuries, qui s'affronteront bientôt en huitièmes de finale de Ligue des Champions, sont donc aussi en conflit sur un dossier chaud du mercato.

La suite après cette publicité

Dès le mois de novembre, nous vous annoncions en exclusivité que le club de la capitale française avait débuté les négociations avec l'entourage du rugueux défenseur de 28 ans, auteur de 27 apparitions (2 buts, 4 caviars) toutes compétitions confondues cette saison avec Chelsea. De leur côté, les médias espagnols ont longtemps affirmé que l'international allemand était la priorité de la Casa Blanca pour renforcer son secteur défensif, avant de dire que la piste avait peut-être été abandonnée. Mais il n'en est rien, car la bataille continue en coulisses, et une étape a même été franchi ces dernières heures.

Le PSG a proposé plus que le Real Madrid mais...

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous les deux fait leur offre à Antonio Rüdiger. La proposition parisienne est simple : un salaire annuel net de 7 millions d'euros. Celle des Merengues n'a pas filtré, mais on sait cependant qu'elle est inférieure à l'offre des dirigeants du PSG. Si l'on se fie aux différentes offres, le directeur sportif Leonardo et ses équipes ont donc une longueur d'avance sur le Real Madrid. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles pour les vice-champions de France.

Alors qu'il est quasiment acté qu'il partira cet été, l'ancien défenseur central de l'AS Roma a lui déjà une préférence à l'instant T, et il s'agit du Real Madrid selon nos informations ! Antonio Rüdiger va-t-il écouter son cœur et rejoindre Madrid où il touchera moins qu'à Paris ? Ou va-t-il succomber aux sirènes parisiennes ? Suspense, mais le dossier de l'Allemand avance petit à petit, même si la confrontation PSG-Real Madrid risque de durer encore un peu.