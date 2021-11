Le PSG entame des discussions avec le clan Antonio Rüdiger

La suite après cette publicité

Plus que jamais dans les prochains mois, la quête de joueurs libres risque d'être au cœur d'une bataille sans merci entre les cadors européens. Si les cas Mbappé, Pogba ou Dembélé cristallisent toutes les attentions, d'autres cracks européens pourraient bien profiter de leur liberté pour aller monnayer leur talent au plus offrant ou s'en servir pour bénéficier d'une forte revalorisation salariale. C'est le cas d'Antonio Rüdiger. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions est l'auteur d'un incroyable come-back sur le devant de la scène notamment depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, qui en a fait un titulaire indiscutable en défense, sur le banc de touche des Blues. Un retour en grâce bienvenu pour le club londonien, mais aussi pour l'international allemand de 28 ans en fin de contrat en juin prochain.

Chelsea espère bien évidemment le prolonger, mais comme l'avoue l'intéressé, celui-ci ne semble pas trop pressé pour le faire. « A propos de la situation contractuelle, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J'avais dit qu'après l'Euro, il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina et mon agent. Nous sommes dans la même situation, rien n'a changé. Je n'ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n'est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais », expliquait-il récemment.

Des discussions entamées entre le PSG et l'entourage de Rüdiger

Et on comprend mieux pourquoi lorsque l'on sait que le Real Madrid et plus récemment le Bayern Munich, comme expliqué par Fabrizio Romano, rêvent de renforcer leur arrière garde contre zéro euro en s'attachant les services de Rüdiger. Mais les deux mastodontes ne sont pas seuls sur le coup. Selon nos informations, le PSG, qui était déjà sur ses traces cet hiver selon les propres dires du joueur en mars dernier, est toujours sur le coup.

Mieux, à en croire une source proche du joueur, des discussions sont d'ores et déjà en cours entre le club parisien et l'agent du joueur Sahr Senesie, qui n'est autre que le demi-frère de l'ancien de la Roma. Un choix également validé par Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien. Paris, Munich, Madrid ou Londres ? Antonio Rüdiger n'a que l'embarras du choix pour sa future destination. Reste à savoir qui aura les meilleurs arguments sportifs, mais surtout financiers pour convaincre le joueur...