Nantes confirme le départ de Moussa Sissoko

Une page se tourne à Nantes. À l’issue d’une nouvelle saison en Ligue 1 éprouvante, le FCN va devoir préparer le nouvel exercice sans Moussa Sissoko. En fin de contrat avec les pensionnaires de la Beujoire depuis le 1er juillet 2024, le milieu de terrain de 34 ans s’est vu une offrir une prolongation de contrat d’un an. Une offre qui n’a pas convaincu l’international français, désormais sur le marché et à la recherche d’un nouveau défi dans sa carrière.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, les Canaris ont confirmé le départ du Tricolore, arrivé en juillet 2022. «Moussa Sissoko, en fin de contrat, ne portera plus le maillot du FC Nantes. L’ancien international tricolore a joué deux saisons chez les Canaris, apportant toute son expérience sur la scène européenne et dans la lutte pour le maintien», peut-on lire sur le site officiel du dernier 14e de Ligue 1. À noter que Moussa Sissoko constitue le second départ de la semaine côté nantais après celui de de Rémy Descamps, la veille.