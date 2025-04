La très belle affaire Valentin Rosier entre la L1, Francfort et Fulham !

Actuellement du côté de Leganés, Valentin Rosier s’est refait la cerise et réalise une excellente saison avec le promu. En pleine possession de ses moyens et épargné par les blessures, le natif de Montauban compte 30 apparitions cette saison (1 but, 2 passes décisives). Impressionnant, le joueur de 28 ans est adulé en Espagne pour sa consistance défensive et ses qualités offensives présentes depuis le début de sa carrière.

Le week-end dernier, l’ancien de l’OGC Nice et de Besiktas avait d’ailleurs mis tout le monde d’accord avec une incroyable performance face au Real Madrid, malgré la défaite frustrante de son équipe (3-2) à Santiago Bernabeu. Une prestation qui lui a permis de figurer dans les équipes-type de la 29e journée de Liga de nombreux quotidiens ibériques. Arrivé l’été dernier à Leganés, Rosier ne va pourtant pas s’éterniser avec le club de Madrid.

Une recrue à 0 € qui ne laisse pas indifférent

En effet, en fin de contrat en juin prochain, le joueur formé à Rodez souhaite rejoindre un plus grand club dans quelques mois et ne manque pas de courtisans. Outre un club de très haut de tableau de Ligue 1 qui est sur les traces de cette belle recrue à 0 €, Rosier est également pisté par Fulham et l’Eintracht Francfort, déterminés à l’idée de mettre la main sur le joueur polyvalent. Pour rappel, l’ancien international Espoirs tricolore (7 sélections) est capable de jouer au poste de défenseur droit mais aussi piston droit. Une de ses nombreuses qualités qui conviendrait beaucoup à beaucoup de clubs.

Fort de plusieurs expériences à l’étranger, dont un titre de champion de Turquie avec Besiktas en 2021, le joueur de 28 ans est dans la fleur de l’âge et dispose de données statistiques impressionnantes qui font de lui l’un des meilleurs tacleurs à son poste dans les cinq grands championnats européens. Ayant un comportement exemplaire, il est un cadre à Leganés où il joue l’intégralité des rencontres et avale les kilomètres lors de ces dernières prestations en Liga. Vous l’aurez compris, Valentin Rosier ressemble à l’une des très belles affaires du prochain mercato estival.