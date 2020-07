Kylian Mbappé sur la jaquette de FIFA 21

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Kylian Mbappé (21 ans) sera sur la jaquette de FIFA 21. C'est l'éditeur EA Sports qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter officiel.

L'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France s'est dit fier d'être la nouvelle égérie de la célèbre simulation de football. «Le rêve devient réalité», a-t-il tweeté. Un de plus pour le champion du monde 2018.

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!



The #FIFA21 Champions edition cover 🏆⬇️



