Le retour très compliqué des champions du monde argentins en Europe

L’Argentine continue de fêter sa troisième étoile. Des célébrations qui ont énormément fait parler. Entre les 5 millions de personnes venues se masser à Buenos Aires et les chambrages à répétition de la bande de Lionel Scaloni envers les Français, la nation albiceleste a bruyamment célébré le troisième sacre mondial de son histoire. À juste titre. Mais aujourd’hui, la fête est finie et les partenaires de Lionel Messi doivent retourner en club. Un moment censé être agréable pour les nouveaux champions du monde.

Le cas Martinez

Sauf que pour certains, cela se fait dans une ambiance un peu crispée. À Birmingham, le club d’Aston Villa vient d’accueillir Emiliano Martinez, l’homme qui a réussi à se faire détester par une grande partie de la planète football. Accusé de ne pas avoir été très classe pendant les célébrations argentines, le gardien est un cas à gérer pour les Villans. Des rumeurs ont fait état du désir d’Uni Emery de s’en séparer, mais le coach espagnol n’a pas confirmé ces bruits de couloir. En revanche, l’homme fort des Villans a avoué publiquement qu’il allait s’entretenir avec son joueur.

«Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est en équipe nationale, mais après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler ». Quelques jours plus tard, petit rétropédalage. Cette fois, il faut féliciter le soldat Martinez. «Nous sommes fiers de lui. Je pense que tous les supporters de Villa doivent être fiers de lui et nous avons dans notre équipe un vainqueur de la Coupe du Monde. Je pense qu’il a joué de manière incroyable.» Comment le public de Villa Park va-t-il réagir ?

Les trois Argentins de l’Atlético sifflés par leur public

Cette question, aussi terrible soit-elle, les dirigeants du Paris Saint-Germain se la sont peut-être déjà posée. Depuis le sacre argentin, beaucoup se demandent si Lionel Messi présentera le trophée au public du Parc des Princes. Certes, cela remuerait un peu plus le couteau dans la plaie de Kylian Mbappé, mais se poser la question de savoir s’il faut célébrer ou non un champion du monde dans son stade a de quoi surprendre. Oui mais voilà, avec les célébrations houleuses de l’Abiceleste, certains voudront peut-être assurer le coup et éviter à Messi de se faire siffler une deuxième fois par le public (ou une partie) du Parc des Princes. Une mésaventure que viennent de vivre les trois champions du monde argentins de l’Atlético de Madrid.

Ce jeudi, les Colchoneros recevaient Elche dans le cadre de la 15e journée de la Liga. À cette occasion, le club madrilène a présenté ses cinq mondialistes au public du Civitas Metropolitano : Ivo Grbic, Antoine Griezmann, Nahuel Molina, Angel Correa et Rodrigo De Paul. Cinq joueurs qui ont eu droit à un accueil différent. Le portier croate a été applaudi, tandis que notre Griezmann national a eu droit à une belle ovation. En revanche, les trois Argentins, et surtout De Paul, ont été accueillis par des sifflets. La raison ? Les supporters des Matelassiers leur reprocheraient d’avoir tout donné pour leur sélection et pas vraiment grand-chose pour leur club. Comme quoi, être champion du monde ne vous ouvre pas tous les coeurs.