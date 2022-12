La réponse de Kylian Mbappé à Messi et aux Argentins

La suite après cette publicité

Il ne digèrera jamais la défaite en finale de la Coupe du Monde mais Kylian Mbappé n’en veut pas à Leo Messi de l’avoir battu avec l’Argentine. Au contraire, en zone mixte après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1), durant laquelle il a inscrit le pénalty de la victoire dans les dernières minutes, l’attaquant a félicité son coéquipier en club. Il n’en veut pas non plus aux autres joueurs argentins d’avoir célébré ce succès de l’Albiceleste, malgré quelques écarts, notamment d’Emiliano Martinez.

«J’ai discuté avec lui après le match pour le féliciter parce que, voilà c’est la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur. Et les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi même pour mon club. On va attendre que Leo revienne pour gagner des matchs et marquer des buts.» Les retrouvailles s’annoncent donc heureuses.

