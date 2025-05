Serie A : Lecce obtient un nul important contre l’Hellas Vérone

Bien que Monza soit d’ores et déjà éliminé, la course au maintien bat de son plein en Serie A avec 6 équipes encore en lice pour rester dans l’Élite. Relégable avant le coup d’envoi, Lecce devait s’imposer contre l’Hellas Vérone, toujours pas assuré de rester en Serie A la saison prochaine et a parfaitement débuté en ouvrant le score grâce à Krstovic (1-0, 24e).

Mais peu avant la pause, Coppola égalisait pour Vérone (1-1, 44e) et le score n’a plus bougé en seconde période. Grâce à ce résultat, Lecce sort de la zone rouge et aura son destin en main pour se maintenir lors des deux prochaines journées, à commencer par la réception du Torino. De son côté, l’Hellas Vérone peut souffler en étant à cinq points du maintien.