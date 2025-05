BL : Dortmund étrille le Bayer Leverkusen et peut croire à la C1

Assuré d’être deuxième et qualifié en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen jouait son dernier match devant son public et, ainsi, la dernière de Xabi Alonso. Le Bayer souhaitait terminer sur une bonne note et ouvrait le score grâce à Frimpong (1-0, 31e). Mais par la suite, tout ne s’est pas passé comme prévu et le BVB a déroulé avec des buts de Brandt et Ryerson (2-1, 33e et 43e).

En seconde période, les Jaune et Noir ont dominé la partie et ont alourdi le score grâce à Adeyemi (3-1, 73e) avant que Guirassy n’offre définitivement la victoire aux siens (4-1, 77e). La réduction du score de Hofmann sera anecdotique (4-2, 90e). Une lourde défaite anecdotique pour Leverkusen, mais qui offre aux Marsupiaux une dernière chance de se qualifier en C1, alors que Fribourg et Francfort s’affrontent lors de l’ultime journée. Mais il faudra battre Kiel pour espérer.