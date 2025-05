PSG : le crack Senny Mayulu poursuit sa folle ascension dans la cour des grands !

21 ans et 251 jours de moyenne d’âge. Pour le déplacement du Paris Saint-Germain, ce samedi, du côté de Montpellier, Luis Enrique avait en effet décidé de laisser huit cadres au repos (Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz et Dembélé). Un turnover s’expliquant notamment par la folle fin de saison qui attend les Rouge et Bleu avec la finale de la Coupe de France (le 24 mai contre Reims) et surtout celle de la Ligue des champions (le 31 contre l’Inter). Résultat, le PSG alignait, face aux Héraultais, le plus jeune onze de départ de son histoire. Un remaniement XXL qui n’a pourtant pas empêché la formation parisienne de confirmer sa suprématie à l’échelle nationale.

Une assurance déroutante, un but exceptionnel

Tombeur du MHSC (4-1), Paris a notamment pu s’appuyer sur un triplé express de Gonçalo Ramos. Mais ce n’est pas tout. Auteur de l’ouverture du score, Senny Mayulu a lui aussi profité de l’occasion pour briller. Trouvé en retrait par Ibrahim Mbaye, le natif du Blanc-Mesnil s’appuyait dans la surface sur Warren Zaïre-Emery avant de décocher une frappe parfaite dans la lucarne gauche d’un Benjamin Lecomte impuissant (44e). Fer de lance de la génération dorée des Franciliens - six joueurs du centre de formation ont même terminé la rencontre (Tape, Kamara, Zague, Mayulu, Zaïre-Emery, Mbaye) - Mayulu a confirmé l’étendue de son potentiel.

Débutant dans un rôle de latéral droit avant d’être replacé au milieu de terrain, le gamin de 18 ans, désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027, n’a, en effet, jamais semblé impressionné par cette promotion accordée. Juste techniquement, rigoureux défensivement et inspiré dans la transmission, le Titi parisien terminait finalement cette rencontre avec 92% de passes réussies, 6 duels remportés, 2 ballons récupérés et surtout un petit bijou (son 4e but de la saison sous le maillot des champions de France). Apparu à 26 reprises au cours de cet exercice 2024-2025, celui qui pourrait profiter de la réception d’Auxerre lors de la dernière journée pour se montrer à nouveau a ainsi rendu la confiance accordée par son coach.

Un rôle plus important la saison prochaine ?

«C’est un match qui sert surtout à démontrer que chaque minute avec le maillot du PSG est importante, notamment pour les jeunes joueurs. Il y a eu de très bons exemples ce (samedi) soir», confiait d’ailleurs Luis Enrique après la nouvelle victoire des siens contre Montpellier avant d’encenser le numéro 24 francilien. «Je l’aime beaucoup. J’ai été enchanté qu’il reste. C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l’a testé comme latéral ce soir et il peut aussi jouer à ce poste. Il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il joue moins qu’il le souhaiterait, évidemment, mais il a un très fort caractère».

Apprécié en interne, loué par son entraîneur et bluffant de tranquillité malgré son jeune âge, le principal concerné ne cachait pas non plus sa satisfaction après une énième performance aboutie. «Au début, c’était un peu dur pour se créer des occasions. Je suis content de mon but, il a permis de mener 1-0. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. On remercie le coach, il nous fait jouer (les jeunes). On essaye de lui rendre sa confiance sur le terrain». Vous l’aurez compris, si certains titis ont montré, à Montpellier, qu’ils avaient un avenir dans ce PSG nouvelle formule, Senny Mayulu (4 buts et 2 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues) en fait assurément partie.