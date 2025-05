Liverpool - Arsenal : les compositions officielles

La 36ème journée de Premier League se termine avec ce joli choc. Liverpool, déjà champion d’Angleterre depuis le 27 avril dernier, reçoit Arsenal, qui, lui, doit encore bataillé pour sa deuxième place. À cause de résultats en demi-teinte ces derniers temps, ponctués en plus par une élimination en Ligue des Champions contre le PSG en demi-finale, les Gunners a vu ses poursuivants recoller au classement. Avec 67 points, les joueurs de Mikel Arteta voient leur position de dauphin menacée par les retours de Newcastle (66 unités), Manchester City (65) et, dans une moindre mesure, Chelsea et Aston Villa (63). Un succès est primordial pour le club londonien aujourd’hui afin conforter sa deuxième place. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30.

Pour ce match, Arne Slot est privé de Joe Gomez, blessé, et aligne son habituel 4-2-3-1 avec Bradley et Robertson en latéraux, une charnière Konaté-Van Dijk et un double-pivot Gravenberch-Curtis Jones. Enfin, Salah, Szoboszlai et Gakpo forment une ligne de trois derrière Luis Diaz, seul en pointe. Alexander-Arnold, qui a annoncé son départ à la fin de la saison, et Mac Allister débutent donc sur le banc. En face, Mikel Arteta ne peut compter sur Gabriel Jesus, Havertz, Tomiyasu et Gabriel, tous touchés, et aligne un 4-3-3 classique avec White, Saliba, Kiwior et Lewis-Skelly pour l’arrière-garde. Odegaard et Merino accompagnent Thomas Partey dans l’entre-jeu, tandis que Saka et Martinelli alimenteront Trossard sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Jones - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Diaz

Arsenal : Raya - White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Thomas Partey, Merino - Saka, Trossard, Martinelli