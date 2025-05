Le PSG a aligné le plus jeune onze de départ de son histoire

Tombeur de Montpellier, samedi soir, le Paris Saint-Germain a un peu plus confirmé sa suprématie à l’échelle nationale lors de la 33e journée de Ligue 1. D’ores et déjà champion de France et avant de retrouver l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a profité de ce déplacement en terres héraultaises pour opérer un large turnover.

Luis Enrique avait ainsi laissé huit cadres à Paris (Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz et Dembélé) et a finalement décidé de faire confiance à plusieurs Titis, dont Senny Mayulu (buteur). Résultat, le PSG a aligné un onze de 21 ans et 251 jours de moyenne d’âge, soit le plus jeune de son histoire.