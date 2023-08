PSG : le nouveau plan loufoque du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin, en même temps que ce mercato estival. Tout indique qu’au final, l’international tricolore ne bougera pas du Paris Saint-Germain et continuera l’aventure à Paris pour au moins un an. Il y a certes eu ce clash avec la direction, qui s’est conclu sur une mise à l’écart du Bondynois, avant d’être réintégré au groupe de Luis Enrique à la mi-août.

Sportivement, c’est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, forcément, d’autant plus que l’ancien de Monaco est déjà performant, à l’image de son match contre Lens ce week-end. Mais contractuellement, sa situation n’a pas changé, et elle reste donc très délicate pour la direction parisienne, qui risque toujours de le voir filer gratuitement dans neuf mois.

Payer pour six mois seulement ?

Si le Real Madrid semble avoir oublié la possibilité de le recruter cet été, voilà que Defensa Central dévoile une nouvelle possibilité qui commence à prendre de l’ampleur dans la tête de la direction merengue. Les Madrilènes estiment ainsi qu’une arrivée lors du prochain mercato hivernal, en janvier 2024 donc, est possible.

Ce sera, pour le PSG, la toute dernière possibilité de toucher ne serait-ce qu’un petit chèque si le joueur n’a pas prolongé son contrat d’ici là, ce qui est l’option la plus probable à ce jour. Le Real Madrid serait ainsi prêt à payer pour le joueur pour profiter de ses talents sur la deuxième partie de saison, même s’il pouvait l’avoir gratuitement six mois plus tard. Affaire à suivre…