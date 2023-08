PSG - RC Lens : Kylian Mbappé, le retour du roi !

La suite après cette publicité

En marge du choc de la 3e journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, au RC Lens, dauphin des Rouge et Bleu la saison passée, les interrogations étaient nombreuses autour du cas Kylian Mbappé. Le Bondynois poursuivra-t-il son aventure dans la capitale française ? Aura-t-il envie de mettre les choses au clair par une prise de parole tant attendue ? Sera-t-il perturbé par le long feuilleton dessiné autour de son avenir ? S’il faudra (encore) patienter pour répondre à la première question posée, sauf si l’on en croit le discours de Gianluigi Donnarumma, les deux suivantes sont désormais entérinées. Non, Mbappé n’avait pas l’intention de parler aux médias. Et pour cause, le numéro 7 du PSG, plus déterminé que jamais, en avait déjà beaucoup dit sur le terrain…

Ovationné avant même de jouer !

Préférer les actes à la parole semble, en effet, être le cheval de bataille du meilleur buteur de l’histoire du club francilien. Aligné aux côtés de Marco Asensio et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque parisienne, l’international tricolore (70 sélections, 40 buts) n’attendait pas le coup d’envoi pour séduire les supporters parisiens. Malgré certaines rumeurs évoquant un possible accueil délétère du Parc des Princes, l’ancien Monégasque voyait ainsi son nom scandé et applaudi à l’annonce des compositions officielles. De quoi apaiser les tensions présentes au cours des dernières semaines et plaçer la star française dans des conditions optimales.

Résultat ? Sur le pré, Kylian Mbappé n’a jamais semblé douter. Pas même après un premier échec face à Brice Samba, vigilant pour repousser la tentative de KM7 (30e). Disponible pour ses partenaires, précieux par la profondeur qu’il apporte au collectif de Luis Enrique, déterminé dans son body language et toujours aussi dangereux pour les défenses adverses, le vice-champion du monde en titre s’illustrait encore aux abords de la surface lensoise. Servi par Dembélé, il voyait finalement sa reprise de volée contrer (32e). Et si Marco Asensio trouvait la faille, juste avant la pause, sur l’un de ses rares ballons touchés, la seconde période de ce choc allait un peu plus asseoir la suprématie du héros de la Ville Lumière.

151 buts en L1 !

Dès le retour des vestiaires, le Français de 24 ans embrasait définitivement l’antre du club de la capitale. À l’origine de l’action et auteur d’un superbe relais avec Lucas Hernandez, Mbappé ne laissait aucune chance à Brice Samba d’une frappe puissante (52e). Son 150e but en L1 sous le maillot parisien. Intraitable, KM7 multipliait les séquences de hautes volées. Dribbles chaloupés, rush solitaire, il mettait ainsi à mal l’arrière-garde des Sang et Or sur chacune de ses prises de balle. Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, Mbappé se montrait encore après l’heure de jeu (65e) avant de clôturer son festival dans les ultimes secondes. Servi en retrait par Fabian Ruiz, le Bondynois voyait sa frappe, déviée par Jonathan Gradit, tromper le dernier rempart artésien (90e) et parachever le succès du PSG, désormais 4e au classement.

Une performance XXL saluée par ses coéquipiers. «Oui ce sont deux joueurs très importants pour l’équipe, ils font des différences, ils sont très importants pour nous on s’entend très bien et on crée beaucoup de dangers ensemble donc j’espère qu’on va continuer comme ça», assurait, à ce titre, Marco Asensio, interrogé sur l’apport de Mbappé et Dembélé au micro de «Canal +» à l’issue de la rencontre. «Tous les entraîneurs veulent des joueurs de très haut niveau comme Kylian et Ousmane. Mais ce n’est pas que grâce à eux. C’est aussi grâce à Asensio, grâce à Vitinha, Warren, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, Lucas, Danilo quand il est rentré, Gigio… On est une équipe et on doit tous atteindre nos objectifs», surenchérissait de son côté Luis Enrique en conférence de presse.

Ses coéquipiers bluffés…

Présents en zone mixte, Manuel Ugarte qualifiait même son nouveau partenaire comme «le meilleur joueur du monde». Un discours élogieux également tenu par un certain Warren Zaïre-Emery, auteur, lui aussi, d’un très grand match dans l’entrejeu. «C’est l’un des tous meilleurs jours du monde. Ce soir (samedi), il fait un très bon match. Avec Ous’ (Dembélé), ils sont là pour nous créer des espaces avec leurs qualités de vitesse et de percussion. Ils l’ont très bien fait ce soir». Déjà fort de 3 buts en L1 après sa réalisation inscrite sur la pelouse du Toulouse FC, Kylian Mbappé revient donc à une longueur de Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs. La mise au point est actée et sera forcément très discutée du côté de Madrid. En attendant, Paris peut célébrer le retour de son roi.