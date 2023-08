PSG-Lens : les notes du match

La suite après cette publicité

Bousculé par un mercato agité, le Paris Saint-Germain a eu du mal à débuter la saison en ne parvenant pas à l’emporter sur les deux premières journées. Mais avec l’arrivée des dernières recrues et la titularisation du trio Mbappé-Asensio-Dembélé, en l’absence de Ramos, il fallait maintenant l’emporter contre le RC Lens, deuxième du dernier Championnat de France. Comme depuis le début de saison, Paris a démarré timidement, préférant laisser la possession aux Lensois.

Mais rapidement, les Sang-et-Or ont semblé en difficulté et se faisaient prendre en contre-attaque. Le duo Dembélé-Mbappé a d’ailleurs fait mal, mais Samba a réussi à sauver les meubles (30e). En maîtrise technique malgré sa faible domination du jeu, le PSG a réussi à ouvrir le score après un très beau mouvement collectif, conclu par Asensio juste avant la pause (1-0, 45e).

Mbappé double buteur

Et Paris a réalisé le coup parfait puisque l’ouverture du score a fait sacrément de mal aux Nordistes. Car derrière, Paris a insisté et ses deux fusées ont fait du mal à la défense. Bien servi par Hernandez, Mbappé pouvait reprendre en première intention et faire le break (2-0, 51e). Derrière, Lens n’a pu se relever, et ce, malgré l’entrée de la nouvelle recrue Wahi. Les Parisiens poussaient alors pour plier le match, mais Dembélé, puis Asensio (58, 64e et 71e) devaient améliorer la finition.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 7 3 5 2 1 0 10 5 2 Marseille 7 3 3 2 1 0 6 3 3 Brest 6 3 0 2 0 1 5 5 4 PSG 5 3 2 1 2 0 4 2 5 Rennes 4 2 4 1 1 0 6 2 6 Montpellier 4 2 3 1 1 0 6 3 7 Lille 4 2 2 1 1 0 3 1 8 Toulouse 4 2 1 1 1 0 3 2 9 Reims 3 2 1 1 0 1 3 2 10 Strasbourg 3 2 -2 1 0 1 2 4 11 Nice 2 2 0 0 2 0 2 2 12 Lorient 2 2 0 0 2 0 1 1 13 Nantes 1 3 -3 0 1 2 4 7 14 Le Havre 1 2 -1 0 1 1 3 4 15 Lens 1 3 -3 0 1 2 4 7 16 Metz 1 2 -4 0 1 1 3 7 17 Lyon 0 2 -4 0 0 2 2 6 18 Clermont 0 2 -4 0 0 2 2 6 Voir le classement complet

C’est finalement Mbappé qui a assuré la victoire, grâce à une belle frappe du pied droit (3-0, 90e). Guilavogui sauvait tout de même l’honneur nordiste en toute fin de match (3-1, 90e+6). Sans trembler, le PSG a fait la différence et remporte sa première victoire de la saison et devra confirmer cela sur la pelouse de l’OL, lors de la prochaine journée. Le début de saison du RC Lens commence à être inquiétant avec un troisième match sans succès. Avant un autre déplacement périlleux à Monaco.

L’homme du match : Mbappé (8) : son retour au Parc des Princes avait été accueilli sous une ovation du public parisien. sa soirée avait commencé doucement. Disponible pour ses partenaires, l’ancien Monégasque a été discret dans le camp lensois lors de la première demi-heure. Il a commencé à chauffer en même temps que son équipe à partir de cette demi-heure. Alors que Brice Samba l’a empêché d’ouvrir le score (30e), il a vu Danso repousser de peu sa tentative contrée (32e). Remonté à bloc, le Bondynois a répondu présent en seconde période. Trouvé par Lucas Hernandez, il a doublé la mise pour les Parisiens à l’aide d’une frappe imparable (52e). Propre dans son jeu de passes et danger permanent par sa capacité, il s’est même offert un doublé après une frappe contrée plusieurs fois. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mbappé a réussi son retour au Parc des Princes.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : il a finalement passé une soirée tranquille ce soir. Peu mis à contribution, le portier italien a été rassurant dans le peu d’interventions qu’il a dû faire. Auteur de trois parades, il a eu un jeu au pied consistant ce soir. Seul léger bémol, il laisse son premier poteau trop ouvert sur la réalisation artésienne.

- Hakimi (6) : comme souvent, le Marocain a été bon dans son apport offensif ce soir. Solide défensivement, il n’a été que très peu mis en difficulté sur son côté droit ce soir. Il aurait même pu marquer s’il n’avait pas trop croisé sa frappe à la 36e minute. Encore mieux en seconde période à l’instar de ses coéquipiers, l’ancien du Borussia Dortmund a été solide ce soir.

- Skriniar (5,5) : son association avec Marquinhos a été intéressante ce soir. Et à la différence de la semaine passée, il n’a pas concédé de but avec son compère brésilien. Le Slovaque, lent quand la profondeur est prise par ses adversaires, a été propre dans sa relance ce soir et peu mis en difficulté sur ses duels. Malheureusement, sa bonne soirée a été entachée par sa passivité sur le but lensois en toute fin de rencontre. Malgré cela, s’il vient à enchaîner comme il le fait depuis le début de saison, sa place ne semble pas être menacée tant son flegme et sa sérénité peuvent apporter au PSG.

- Marquinhos (6) : le capitaine, conforté cette semaine, a été bon ce soir. Peu souvent mis en difficulté en première période, il a été excellent dans sa qualité de relance, qu’elle soit courte ou longue. Bon et précieux dans les duels, il a été entreprenant ce soir même s’il n’a pas réalisé de prouesse défensive particulière ce soir. Bon dans le peu de choses qu’il a eu à faire, il devra sûrement montrer s’il était encore au niveau face à un adversaire plus féroce qu’un triste Lens ce soir.

- Hernandez (6,5) : alors que le fait qu’il soit né à Marseille avait fait discuter lors de son arrivée, il semble déjà adopté par les supporters du PSG. Présent et dominateur dans les duels, l’ancien de l’Atlético est un soldat et ce genre de profils sont les coqueluches du Parc des Princes. Encore mieux, il a été très bon par son allant offensif ce soir. Très souvent trouvé dans la partie de terrain adverse, le champion du monde en 2018 a réalisé une prestations de haute volée ponctuée par une passe décisive pour Kylian Mbappé (52e). Remplacé par Danilo Pereira (83e)

- Zaire-Emery (6,5) : il monte en puissance au fil des semaines. Alors qu’il avait vu un but lui être annulé à Toulouse la semaine passée, WZE a réalisé une performance aboutie ce samedi face à Lens. Solide sur les duels, il a contribué à la domination technique de l’entrejeu parisien qui a asphyxié le milieu artésien ce soir. Son abattage défensif a été très solide et il commence à se faire une place durable dans le système de Luis Enrique. Auteur de la passe décisive pour l’ouverture du score de Paris, il a été remplacé à la 86e minute par Carlos Soler.

- Vitinha (6) : l’ancien de Porto a été bon ce soir. Intéressant dans son jeu de passes, très propre ce soir, le Portugais a souvent été excentré côté gauche ce soir. Intéressant dans sa qualité de percussion, il a été au diapason de ses coéquipiers. Combatif, il a remporté pas mal de duels et a été impressionnant dans sa manière à souvent faire la différence par le dribble ce soir. S’il avait pu perdre moins de ballons, sa rencontre aurait sûrement été encore meilleure.

- Ugarte (7) : à l’instar de sa première apparition au Parc des Princes face à Lorient, le milieu uruguayen a été impressionnant à la récupération ce soir. Se battant comme un meurt-de-faim, l’ancien du Sporting a encore une fois fait parler sa hargne et a permis aux deux autres milieux de s’exprimer librement. Manquant parfois certaines passes faciles et perdant la possession bêtement, cela n’a pas empêché Ugarte de réaliser une très belle performance tant il a été l’homme de l’ombre de ce PSG ce soir.

- Dembélé (6,5) : alors qu’il foulait le Parc des Princes pour la première fois sous les couleurs du PSG, "Dembouz" a été intéressant ce samedi. Auteur d’un relais bien senti avec Mbappé (30e), son corner rentrant aurait pu faire mouche (33e). Techniquement, il s’est souvent emmêlé les pinceaux en première période mais a réhaussé ses standards lors du second acte. Souvent déroutant, il a finalement rendu une copie très propre et son entente avec Mbappé est très prometteuse. Il n’a manqué qu’un but à l’ancien du Barça pour parachever sa belle prestation. Remplacé par Fabian Ruiz (80e).

- Asensio (7) : enfin ! Alors que son transfert a été remis en cause par de nombreux supporters parisiens et la presse espagnole, Marco Asensio a assurément réalisé son meilleur match depuis son arrivée à Paris. Parfois bousculé sur certains duels, l’ancien du Real Madrid a été très juste dans son jeu de passes, souvent porté vers l’avant. Disponible et plus intéressant dans son jeu de provocations, parfois brouillon, il a parachevé sa rencontre par un but mérité en première période (45e). Il a désormais une solide base sur laquelle construire même s’il a été replacé à la pointe de l’attaque ce soir, un rôle que devrait occuper Goncalo Ramos, absent de dernière minute. Avec le départ programmé d’Hugo Ekitike, l’Espagnol a sûrement un coup à jouer.

- Mbappé (8) : voir ci-dessus.

RC Lens

- Samba (4) : Le gardien lensois a fait de son mieux durant cette partie. Attentif, il a répondu présent en remportant son premier face à Kylian Mbappé. Masqué par ses défenseurs, il n’a rien pu faire sur la frappe d’Asensio (1-0, 44e). Même constat sur le but de Mbappé où il effleure le cuir du bout des doigts malgré une belle détente (2-0, 52e). Quelques minutes plus tard, il se signale par une superbe parade sur une énième tentative de l’attaquant français pour éviter le naufrage aux siens… avant de concéder un troisième but (3-0, 90e).

- Gradit (4) : Titularisé dans une défense à 3, l’Artésien a tenu son rang au cours du premier acte où il a rarement été pris à défaut par Kylian Mbappé. Mais lorsque le rapport de force s’est inversé en seconde période, le joueur de 30 ans a éprouvé des difficultés à empêcher les attaques rapides parisiennes ainsi qu’à contenir la vedette parisienne (en retard, il reçoit un carton jaune pour avoir accroché le maillot de Mbappé, parti dans son dos). Dépassé par Lucas Hernandez, il assiste impuissant au but du break inscrit par Mbappé (2-0, 52e).

- Danso (4) : Son début de rencontre laissait présager une énième bonne prestation. Au cœur de la défense, l’Autrichien a été impérial dans les airs. Lorsque le PSG a accéléré le jeu dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, le défenseur artésien a épaulé avec brio son portier en renvoyant sur sa ligne une volée de Kylian Mbappé (31e). Toutefois, il a été malheureux en déviant du bout du pied le ballon sur l’ouverture du score d’Asensio (1-0, 44e) puis une seconde fois sur le troisième but francilien (3-0, 90e). Sur le second but parisien, il est bien trop passif et laisse Mbappé prendre le temps d’armer sa frappe.

- Medina (4) : La soirée de l’Argentin n’a pas été de tout repos. Opposé à Dembélé, le défenseur lensois a souffert face à la capacité d’accélération de l’ex-Barcelonais. Comme à son habitude, l’international de l’Albiceleste s’est signalé avec des interventions autoritaires. Mais son rôle a été bridé à la suite d’un avertissement récolté au bout de 20 minutes de jeu. Soulagé par la sortie de Dembélé et l’entrée de Ruiz, moins percutant, Medina aura montré une bonne qualité de relance.

- Frankowkski (4,5) : Le Polonais est entré rapidement dans son match. En phase offensive, il a su emprunter son couloir pour apporter le danger sur l’aile gauche et se mettre idéalement en position de centre (24e). Le piston lensois n’a pas hésité à prendre sa chance de loin lorsqu’il y en a eu l’occasion (13e, 27e). Fidèle à son statut, il a fait preuve d’un gros volume de jeu. Remplacé par Le Cardinal (4) à la mi-temps. Moins en vue offensivement, l’ex-Francilien s’est contenté de défendre durant l’intégralité de la seconde période. Comme ses partenaires, il a souffert dès que le jeu s’est accéléré sur son côté.

- Abdul Samed (3,5) : Taulier de l’entrejeu lensois lors de l’exercice précédent, le Ghanéen affiche un visage bien différent. À l’image des rencontres précédentes, le numéro 6 lensois a été décevant dans la construction du jeu et a manqué d’impact physique dans les duels. Touché à la cheville, il a cédé sa place au retour des vestiaires à Spierings (3,5). À son tour, l’ex-Toulousain n’a pas été en mesure de faire des différences et a régulièrement été pris de vitesse, notamment par Zaïre Emery.

- Diouf (5,5) : Une prestation sérieuse pour le jeune milieu lensois arrivé cet été. Au cours de la partie, il a fait preuve d’une réelle activité au milieu de terrain en mettant de l’intensité. Précieux dans la récupération du ballon et juste sur le plan technique, il a été auteur de plusieurs sorties de balle intéressante. Enfin, il n’a pas démérité dans les efforts défensifs. Malgré le résultat décevant, l’ex-joueur du FC Bâle monte en puissance au fil des rencontres. Remplacé par David Costa à la 83e minute.

- Machado (4) : Auteur d’une très bonne prestation ponctué par un but contre le Stade Rennais, l’international colombien a été beaucoup moins virevoltant face au PSG. Sevré de ballons, le Lensois s’est contenté de faire l’essuie-glace pour venir seconder Medina, en difficulté face à Dembélé. Au retour des vestiaires, il s’est montré plus conquérant en réalisant quelques percées intéressantes sur le flanc gauche. Néanmoins, il a manqué de précision dans la dernière passe…

- Thomasson (5) : De nouveau associé à Fulgini, le milieu offensif a été bon dans la construction au cours des 45 premières minutes. Combattif dans les duels et juste dans ses remises, l’ancien strasbourgeois a posé des soucis aux Parisiens en se positionnant entre les lignes. Tantôt, il a essayé de s’appuyer sur Sotoca pour se mettre en position de frappe sans pour autant accrocher le cadre de Donnarumma. Remplacé par Elye Wahi (58e). Appelé à amener de la vitesse sur le front de l’attaque lensois, la nouvelle recrue s’est distinguée par une belle frappe à l’intérieur de la surface parisienne obligeant Donnarumma à s’employer (90e+3).

- Fulgini (4,5) : Une rencontre mitigée pour le Nordiste. Titularisé aux côtés de Thomasson, l’ex-Angevin a été intéressant dans l’impact et dans la récupération. Mais en dépit de son activité, il a montré du déchet dans la création, manqué de précision dans ses passes et a également peiné au moment de créer des décalages à l’approche de la zone de vérité. Remplacé par Guilavogui (73e). L’ex-buteur du Paris FC est à l’origine de la réduction du score au bout du temps additionnel (3-1, 90e+6).

- Sotoca (5) : Aligné sur la pointe de l’attaque lensoise, Sotoca a vécu un match compliqué. Pris en tenaille par la défense parisienne, le Français a tenté d’influer sur le jeu en décrochant régulièrement pour venir combiner avec Fulgini et Thomasson (19e). Malgré tout, l’attaquant nordiste n’a pas eu l’opportunité de se mettre en évidence en première période. Par la suite, il a traversé la seconde période comme une ombre jusqu’à cette remise en retrait à destination de Guilavogui pour la réduction du score (3-1, 90e+6).