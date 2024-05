Ligue Europa : le vestiaire de l’Atalanta prône la méfiance contre l’OM

Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa ! Tandis que le Bayer Leverkusen, tombeur de l’AS Rome au Stadio Olimpico la semaine passée (2-0), semble mieux armer que son homologue italien pour rallier la grande finale à Dublin, le suspens demeure entier concernant l’autre demi-finale opposant l’Atalanta Bergame à l’Olympique de Marseille, jeudi (21h). Dans un stade Vélodrome en ébullition, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) au terme d’une rencontre aussi palpitante que riche en rebondissements. Au-dessus de son adversaire lors du premier acte, le club italien a marqué le pas au retour des vestiaires et aurait même pu repartir de la Canebière la besace vide si l’attaque phocéenne s’était montrée beaucoup plus efficace dans le dernier geste.

Néanmoins, le déroulé autant que l’issue de la manche aller laisse toutes les options possibles. Contrairement aux Olympiens qui ont bénéficié d’un week-end de repos pour se préparer, les Bergamasques ont renfilé le bleu de chauffe à l’occasion de la 35e journée de Serie A. Parvenant à se dépatouiller, non sans difficulté, de la Salernitana (2-1), le Dea a toutefois fait d’une pierre deux coups, à savoir consolider sa place dans le top 5 -synonyme de qualification pour la Ligue des Champions l’an prochain- tout en engrangeant la confiance nécessaire pour aborder l’un des rendez-vous de sa saison. S’il pourra compter sur l’appui de son douzième homme, l’Atalanta Bergame n’en demeure pas moins méfiante à l’image de Sead Kolasinac. Présent devant la presse ce mercredi, l’international bosnien a énuméré les principales armes de l’OM.

La prudence de Kolasinac, le plan de Gasperini

Au-delà de la menace représentée par Pierre-Emerick Aubameyang, fer de lance de l’attaque marseillaise et meilleur buteur de l’histoire de la C3, il a également souligné la force collective de son adversaire. «Nous connaissons tous la qualité d’Aubameyang. Il le montre depuis de nombreuses années et dans différents championnats. Il est toujours dangereux. C’est un bon joueur. Mais notamment lors du match aller, nous avons très bien su le contenir. Il ne s’agit pas seulement d’Aubam’, il faut faire attention à toute l’équipe. Ils sont tous très dangereux, surtout devant. C’est une demi-finale, il reste 90 minutes ou 120 ou peut-être la séance de tirs au but. Il ne reste qu’un seul match et ensuite, c’est la finale. À ce stade de la compétition, l’objectif est forcément d’aller en finale», a exprimé le défenseur de 30 ans, ancien sociétaire de l’OM entre 2022 et 2023 (58 apparitions, 4 buts).

Face au danger que représente son rival phocéen et des atouts dont il dispose, la formation lombarde compte bien déjouer les pronostics et aller jusqu’au bout. Conscient que son écurie s’apprête à vivre un moment historique, Gian Piero Gasperini a donné les clefs de la rencontre face aux Olympiens. «Demain, le facteur le plus important, ce sera le collectif. Nous sommes un peu limités par rapport aux blessures. On ne pense pas à la fatigue. Je pense que nous sommes préparés. Quand on arrive à ce moment de la saison, il est difficile d’identifier s’il est mieux de jouer tout le temps, ou de se reposer. On devra penser à leurs points forts et leurs points faibles, à ce qui s’est passé la semaine passée. Mais ce que je ressens dans la ville est extraordinaire. C’est un moment historique pour Bergame», a-t-il indiqué aux journalistes. Le spectacle promet au Gewiss Stadium !