Gains Ligue des champions : le PSG va empocher un énorme pactole !

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain s’est mis à rêver plus grand. Soulever la coupe aux grandes oreilles est l’objectif ultime des pensionnaires du Parc des Princes, qui n’ont pas lésiné sur les moyens et les milliards d’euros pour y parvenir. Malgré de très grands noms, tels que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar Jr ou encore Lionel Messi, pour ne citer qu’eux; le club de la capitale échoue dans sa mission. Cette saison 2023-24, le PSG n’a pourtant pas été loin d’atteindre la finale. Mais les coéquipiers de Marquinhos ne seront pas présents dans la mythique enceinte de Wembley le 1er juin prochain.

C’est le Borussia Dortmund, qui s’est imposé lors de leur double confrontation (1-0 à chaque fois, ndlr), qui défiera le Real Madrid ou le Bayern Munich. Déçu, touché, sonné, KO, le champion de France est tombé de très haut. D’autant qu’il était donné favori face aux Marsupiaux. Finalement, les Franciliens sont allés au tapis. Mais ils n’ont pas tout perdu. Malgré des départs de taille et une restructuration de l’effectif, Paris a réussi à se hisser jusque dans le carré final. Peu de gens auraient parié là-dessus cet été, quand le club s’est séparé de Neymar Jr, Lionel Messi ou de Marco Verratti.

Près de 120 M€ dans les caisses parisiennes

Comme l’a expliqué Luis Enrique, cette campagne permet aussi d’apprendre, de grandir et de préparer la suite, qui s’écrira sans KM7. Financièrement, la C1 va rapporter très gros aux Parisiens. Outre les recettes liées au merchandising et à la billetterie, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi va récolter un paquet d’argent grâce aux gains distribués par l’UEFA. Il y a tout d’abord une prime de participation de 15,64 M€, ainsi que des revenus liés au coefficient (30,7 M€) et au marketpool qui rapportera 33 M€. En plus de cela, il y a des revenus liés aux résultats et aux performances.

Le PSG a fini la phase de poules à la deuxième place avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Cela a permis aux Franciliens de récolter 7,46 M€. Ensuite, ils ont grappillé 9,6 M€ supplémentaires grâce à la qualification en huitièmes de finale. Pour sa place en 1/4 de finale, Paris a empoché 10,6 M€. Celle en 1/2 finale lui a rapporté 12,5 M€. Ce qui fait un total de 119,5 M€. Si jamais les joueurs de Luis Enrique avaient atteint la finale, ils auraient fait grimper ce montant à près de 140 M€ (15,5 M€ en tant que finaliste, 4,5 M€ si le club avait gagné). Ce sera pour une autre fois.