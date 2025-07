Coupe du Monde des Clubs : le PSG a touché un pactole exceptionnel

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a l’occasion de boucler une saison 2024/2025 légendaire. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions et de la première Ligue des Champions de son histoire, le club de la capitale peut ajouter la Coupe du Monde des Clubs à son palmarès s’il bat Chelsea au MetLife Stadium… avant de soulever peut-être la Supercoupe d’Europe dans un mois contre Tottenham. Sportivement, les hommes de Luis Enrique ne peuvent pas faire mieux.

Sur le plan financier, c’est pareil. Après les gains générés grâce à son sacre en C1, le champion d’Europe 2025 va également toucher un sacré pactole grâce à la FIFA. Qualifié pour la finale de la toute nouvelle compétition créée par l’instance dirigeant le football mondial, Paris a remporté le match le plus rémunérateur de son histoire face au Real Madrid. En effet, la FIFA a accordé un gain de 25,6 M€ aux deux équipes vainqueurs en demi-finale. Un montant supérieur au gain le plus important prévu en Ligue des Champions, à savoir les 18,5 M€ promis aux deux formations qualifiées pour la finale.

Paris peut toucher 34,2 M€ supplémentaires

Un jackpot encore plus impressionnant quand on regarde le barème des gains assurés publiés sur le site officiel de la FIFA. Paris a ainsi empoché 1,7 M€ par victoire (contre l’Atlético de Madrid et Seattle Sounders). Ensuite, les Rouge et Bleu ont perçu 6,4 M€ pour une qualification pour les huitièmes, 11,2 M€ pour les quarts, 17,9 M€ pour les demi-finales, 25,6 M€ pour la finale. Grâce à son parcours, le PSG a donc touché 64,5 M€. Et ce n’est pas tout puisque les formations européennes étaient assurées de gagner entre 10,9 M€ et 32,6 M€ en guise de prime de participation au tournoi.

Le PSG étant l’une des meilleures écuries du Vieux continent, il a donc perçu une trentaine de millions d’euros supplémentaires. Ce qui porte aujourd’hui ses gains à un montant estimé entre 91 M€ et 97 M€ (le montant exact de la prime de participation n’est pas connu). Les champions de France seraient d’ailleurs l’équipe ayant touché le plus d’argent pour le moment, juste devant Chelsea, son prochain adversaire. À cela s’ajoutent les deux derniers gains mis en jeu. Si Paris est battu par les Blues, il touchera un nouveau chèque de 25,6 M€. En revanche, s’il l’emporte, ce seront 34,2 M€ qui atterriront dans les caisses franciliennes.

