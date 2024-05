Real Madrid : l’annonce pour Kylian Mbappé serait imminente

Ce mardi soir, le PSG a officiellement été éliminé de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund. La finale de la Coupe de France reste donc le dernier enjeu de la saison parisienne et de Kylian Mbappé. Car s’il n’a pas souhaité parler de son avenir après l’élimination, le Bondynois sait que l’heure arrive pour annoncer son départ du club et son arrivée au Real Madrid. Et selon les informations de Sport, l’annonce de son transfert serait désormais imminente puisqu’il n’a plus rien à jouer à Paris.

La suite après cette publicité

Selon le média espagnol, Mbappé n’attend plus que l’autorisation du Real Madrid pour communiquer. Cela va dépendre du match face au Bayern Munich ce mercredi. En cas d’élimination, le club madrilène pourrait décider d’annoncer la signature de KM7 dans les prochains jours. Dans le cas contraire, il attendra le résultat en finale de C1 et devrait donc officialiser le transfert début juin. C’est d’ailleurs clairement la tendance. Florentino Perez ne veut pas de distraction avant une potentielle finale de Ligue des Champions. Mais Mbappé qui souhaite boucler ce dossier avant le début de la préparation pour l’Euro veut rapidement annoncer sa décision.